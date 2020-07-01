В Харькове открылся центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес"

В Харькове в среду состоялось открытие первого центра поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес", который будет предоставлять консалтинговые услуги, юридическую помощь, а также возможность протестировать свой продукт как предпринимателям города, так и области.

"Это первый центр, который рассчитан как на предпринимателей города, так и области. Именно здесь предприниматели смогут получать бесплатные консультации, посещать образовательные события, мастер-классы, воркшопы, форумы, конференции, а также системные учебные программы. Кроме того, они смогут протестировать свой продукт, чтобы получить обратную связь от потенциальных покупателей и уменьшить свои риски", - сказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что рассматривается возможность открытия подобных центров и в районах области

"Мы уже рассматриваем два района. Это Харьковский район и Дергачевский район. Мы уже подыскали соответствующие помещения. Я думаю, в ближайшее время мы их отремонтируем и запустим эти проекты уже по области", - сказал Кучер.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что подобные центры поддержки предпринимательства планируется создать по всей стране.

"Наша мечта, чтобы через несколько лет такие центры были по всей стране... Пока наша команда работает в правительстве, в Офисе президента, в Верховной раде, мы точно будем делать все, чтобы предпринимательство стало национальной идеей в Украине", - сказал Федоров.

Проект реализуется при поддержке компаний Visa и Huawei. Региональный партнер - Офис реформ Харькова.