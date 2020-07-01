Экономика

11:37 01.07.2020

В Харькове открылся центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес"

2 мин читать
В Харькове открылся центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес"

В Харькове в среду состоялось открытие первого центра поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес", который будет предоставлять консалтинговые услуги, юридическую помощь, а также возможность протестировать свой продукт как предпринимателям города, так и области.

"Это первый центр, который рассчитан как на предпринимателей города, так и области. Именно здесь предприниматели смогут получать бесплатные консультации, посещать образовательные события, мастер-классы, воркшопы, форумы, конференции, а также системные учебные программы. Кроме того, они смогут протестировать свой продукт, чтобы получить обратную связь от потенциальных покупателей и уменьшить свои риски", - сказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что рассматривается возможность открытия подобных центров и в районах области

"Мы уже рассматриваем два района. Это Харьковский район и Дергачевский район. Мы уже подыскали соответствующие помещения. Я думаю, в ближайшее время мы их отремонтируем и запустим эти проекты уже по области", - сказал Кучер.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что подобные центры поддержки предпринимательства планируется создать по всей стране.

"Наша мечта, чтобы через несколько лет такие центры были по всей стране... Пока наша команда работает в правительстве, в Офисе президента, в Верховной раде, мы точно будем делать все, чтобы предпринимательство стало национальной идеей в Украине", - сказал Федоров.

Проект реализуется при поддержке компаний Visa и Huawei. Региональный партнер - Офис реформ Харькова.

Теги: #центр #дия #харьков #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:53 29.06.2020
Харьковчанин неделю скрывал смерть родителей-пенсионеров и пытался покончить с собой

Харьковчанин неделю скрывал смерть родителей-пенсионеров и пытался покончить с собой

23:15 26.06.2020
Зеленский: мы боремся за низкие кредиты для бизнеса в 5-7%

Зеленский: мы боремся за низкие кредиты для бизнеса в 5-7%

11:21 26.06.2020
Rozetka открыла первую точку выдачи заказов в Харькове

Rozetka открыла первую точку выдачи заказов в Харькове

03:31 26.06.2020
Подполковник харьковской полиции, подозреваемый в получении $1,5 тысячи взятки, пойдет под суд – прокуратура

Подполковник харьковской полиции, подозреваемый в получении $1,5 тысячи взятки, пойдет под суд – прокуратура

02:30 26.06.2020
Харьковчанин подозревается в продаже информации с ограниченным доступом

Харьковчанин подозревается в продаже информации с ограниченным доступом

14:45 25.06.2020
Кабмин одобрил запуск в Украине электронного резидентства

Кабмин одобрил запуск в Украине электронного резидентства

13:15 25.06.2020
В Харькове избили представителя партии Шария, полиция открыла дело

В Харькове избили представителя партии Шария, полиция открыла дело

13:00 25.06.2020
Минцифры планирует через "Дию" информировать граждан о доступе к их персональным данным в госреестрах

Минцифры планирует через "Дию" информировать граждан о доступе к их персональным данным в госреестрах

12:19 25.06.2020
В Харькове во время игры в футбол гражданину Ирака стало плохо и он умер, полиция назначила экспертизу

В Харькове во время игры в футбол гражданину Ирака стало плохо и он умер, полиция назначила экспертизу

10:56 25.06.2020
Минздрав намерен интегрировать eHealth с порталом "Дия"

Минздрав намерен интегрировать eHealth с порталом "Дия"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство накопило на ЕКС рекордные 75,7 млрд грн

"Нафтогаз" в июне направил в госбюджет 39,6 млрд грн дивидендов, доведя суммарный платеж до 48,1 млрд грн - Коболев

Украинцам с 1 июля повысят минимальную пенсию

На Нацсовете реформ представили концепцию реформы таможни – создание "открытых таможенных пространств" и усиление ответственности за контрабанду

Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и всё, без оговорок

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕИБ выделит EUR 50 млн на строительство новых помещений для UNIT.City

Законопроект о риелторах позволяет совершать сделки с недвижимостью без привлечения брокеров – нардеп

Правительство накопило на ЕКС рекордные 75,7 млрд грн

"Нафтогаз" в июне направил в госбюджет 39,6 млрд грн дивидендов, доведя суммарный платеж до 48,1 млрд грн - Коболев

Украинцам с 1 июля повысят минимальную пенсию

На Нацсовете реформ представили концепцию реформы таможни – создание "открытых таможенных пространств" и усиление ответственности за контрабанду

Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и всё, без оговорок

Зеленский намерен заменить правоохранителей в экономике единым органом финрасследований и создать КиевСити – Саакашвили

НБУ за июнь не оштрафовал ни один украинский банк за недочеты в финмониторинге

Число миллиардеров в мире выросло до рекордных 2825 в 2019 г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА