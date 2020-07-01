Экономика

08:16 01.07.2020

Украинцам с 1 июля повысят минимальную пенсию

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Украинцам с 1 июля повысят минимальную пенсию

С 1 июля повысится минимальная пенсия с 1638 грн до 1712 грн в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

"Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплате за сверхнормативный стаж.

"Независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума", - отметили в фонде.

Также отмечается, что размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума.

Теги: #пенсионный_фонд #украина #пенсия #повышение
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