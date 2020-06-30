Экономика

19:44 30.06.2020

Зеленский намерен заменить правоохранителей в экономике единым органом финрасследований и создать КиевСити – Саакашвили

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Зеленский намерен заменить правоохранителей в экономике единым органом финрасследований и создать КиевСити – Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мер по поддержке экономики страны принял четкое решение о замене всех правоохранительных подразделений, занимающихся экономическими преступлениями, единым органом финансовых расследований и выступает с инициативой создания КиевСити – финансового центра в столице страны, сообщил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили.

"Главным врагом экономического прогресса Украины является правоохранительная система – СБУ, налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генеральной прокуратуре. Четкое твердое решение президента привести (их в) один орган – это должен быть один маленький орган финансовых расследований", – сказал Саакашвили по итогам заседании Нацсовета на брифинге во вторник.

По его словам, в стране открыто 2,5 млн налоговых производств, что делает ее мировым рекордсменом по террору бизнеса.

"Все остальные экономические органы убрать и дать возможность бизнесу нормально развиваться без этого постоянного налогового террора", – добавил глава исполкома, подчеркнув, что эту позицию глава государства заявил очень радикально, и она должна быть выполнена без всяких отговорок.

В отношении КиевСити Саакашвили уточнил, что речь идет о введении элементов международного арбитража и международных законов. "Это инициатива Зеленского, которая позволит привлечь в Украину десятки миллиардов новых инвестиций и создать много рабочих мест", – отметил глава исполкома.

По его словам, на заседании Нацсовета также был проведен вопрос инвестиционных нянь. "Мы, наконец-то, увидим этих нянь, которые не будут выглядеть как красивые девушки, а будут выглядеть, в основном, как мужчины вроде нас с Александром (заместитель Саакашвили Ольшанский – ИФ)", – сказал Саакашвили. Он уточнил, что инвестняни будут сопровождать инвестиции и смогут решить проблемы бизнеса на уровне президента, премьер-министра, главы его офиса и Нацинвестсовета, чтобы "забрать у местных рэкетиров от государства возможность все портить и останавливать".

Теги: #финрасследования #украина #киевсити
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