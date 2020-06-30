Экономика

19:06 30.06.2020

Экономика может потерять до $642 млн от преференций украинскому машиностроению в ProZorro

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Экономика может потерять до $642 млн от преференций украинскому машиностроению в ProZorro

Преференция украинскому машиностроению в ProZorro может привести к потере $591-$642 млн для экономики страны, говорится в исследовании Киевской школой экономики (KSE), презентованном во вторник.

"Украинский фермер не сможет купить комбайн или оборудование для элеватора, которое в Украине не производят, и потеряет урожай. Строители все равно будут строить, но вместо экскаватора копать ямы лопатами, что увеличит стоимость строительства", - объясняют логику потери от локализации авторы исследования.

Как отмечается в сообщении KSE, общий эффект на ВВП в случае имплементации парламентского предложения по фактическому запрету продажи через ProZorro некоторой импортной продукции машиностроения без определенной (25-40%) степени локализации рассчитывается как общий негативный эффект (4,66%), взвешенный на долю публичных закупок в экономике соответствующих секторов машиностроения.

"Таким образом, общий негативный эффект от парламентского предложения составляет "минус" 0,573% ВВП или около $642 млн (в цифрах 2017 года)", - отмечается в сообщении.

KSE отмечает, что правительственная версия введения преференций (соответствующий проект постановления Кабмина) предлагает предоставлять локализованным продуктам неценовой критерий в 30% (преференцию).

"В таком случае импорт не будет запрещен, а подорожает на 42,8%, что уменьшит его долю на рынке на 92%. Следовательно, общий негативный эффект от правительственной версии на ВВП составит "минус" 0,527%, то есть $591 млн (в цифрах 2017 года)", - отмечают авторы исследования.

Как сообщалось, в Верховной Раде Украины 24 июня зарегистрирован законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения, соавторами которого выступили 37 народных депутатов (преимущественно фракции "Слуга народа"), в том числе Дмитрий Наталуха, Роксолана Пидласа, Дмитрий Кисилевский.

Законопроект распространяется на четыре подотрасли машиностроения: ж/д транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение. При этом при госзакупках предполагается требование локализации на уровне 25-40%. Методику определения степени локализации утверждает Кабинет министров.

"В парламенте начинают доминировать взгляды, которые мы называем "здоровым протекционизмом". Мы понимаем, что украинская промышленность и производитель требуют господдержки, которая при этом оставляет конкуренцию на рыке и не ставит потребителя в невыгодные условия", - отметила соавтор законопроекта Роксолана Пидласа в ходе презентации законопроекта на львовском предприятии "Электрон" в пятницу вечером.

По оценкам авторов, принятие законопроекта будет способствовать росту ВВП на 3,9 п.п. в течение 3-5 лет, созданию 62,5 тыс. новых рабочих мест, росту налоговых отчислений примерно на 8%.

Предполагается вступление закона в силу с 1 января 2021 года.

В свою очередь, проект постановления правительства о "пилотном" проекте по локализации государственных закупок техники, предполагающий неценовую преференцию в 30% локализованным продуктам одобрен правительственным комитетом и должен быть рассмотрен Кабмином.

Инициативы правительства и парламента поддерживают, в частности, украинские производители железнодорожного и городского общественного транспорта, которые неоднократно обращались к украинским властям, отмечая, что растущая зависимость Украины от импорта продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе той, что может быть произведена в стране) приобретает угрожающие масштабы.

Теги: #машиностроение #исследование #локализация
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