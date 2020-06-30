Спрос на аукционах ОВГЗ упал в 3,2 раза и снижение ставок почти прекратилось

Спрос на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины во вторник составил 2,5 млрд грн (здесь и далее – по номиналу), что в 3,2 раза меньше, чем неделей ранее, продажи сократились почти впятеро, а снижение ставок почти прекратилось.

Согласно информации на сайте Минфина, ставки отсечения и средневзвешенные по 3-х и 6-мес. бумагам остались на уровне 7,24% и 7,74% соответственно.

По 2-х – и 3-летним облигациям ставка отсечения была снижена с 10,5% до 10,4% и с 10,6% до 10,47% годовых соответственно, однако средневзвешенные ставки остались прежними – 10,39% и 10,47% годовых.

Помимо того Минфин отказался от размещения годичных бумаг на 600 млн грн под 10% годовых, которые неделю назад он продавал под 9,7%, а спрос на 9-месячные облигации отсутствовал.

В результате объем продаж составил всего 1,27 млрд грн – это худший показатель с конца мая.