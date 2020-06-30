Экономика

18:51 30.06.2020

Нацсовет реформ принципиально поддержал революционную реформ таможни – Саакашвили

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Нацсовет реформ принципиально поддержал революционную реформ таможни – Саакашвили

Нацсовет реформ при президенте Украины поддержал, в принципе, революционную реформу таможни, предложенную Офисом простых решений и результатов, заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили.

"Все грузы будут проходить максимум за 15 минут в открытом таможенном пространстве. Вместо 26-15-19 документов будут всего два (инвойс и транспортный документ – ИФ). Машины будут растамаживаться не по манипуляции стоимостью, а по формуле: кубатура, код выпуска и так далее", – сказал он на брифинге по итогам первого заседания Нацсовета.

"Будет устранен институт решал, таможенных брокеров, и человек будет сам заполнять таможенную декларацию", – добавил Саакашвили.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении агентства, планируется оставить на границе только таможенников и пограничников, а к "зеленому" и "красному" коридорам добавить "желтый" и "синий" (пост-аудит).

Среди других предложений – криминализация контрабанды (от 3 до 5 лет по обычным товарам и до 7 лет – по подакцизным), повышение зарплат таможенников, минимум человеческого фактора и автоматизация, унификация ставок пошлин.

Еще одним нововведением в реформе является наделение функциями главы таможни первого замминистра финансов, который будет взаимодействовать с налоговой службой.

Теги: #таможня #нацрада_реформ #саакашвили
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