Экономика

18:36 30.06.2020

ГТС Украины на фоне ремонта Турецкого потока вновь продемонстрировала свою гибкость и надежность

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ГТС Украины на фоне ремонта Турецкого потока вновь продемонстрировала свою гибкость и надежность

Газотранспортная система (ГТС) Украины вновь продемонстрировала свою гибкость и надежность, обеспечив бесперебойность поставок природного газа в страны Европы на период планового ремонта газопровода Турецкий поток с 23 по 28 июня.

Согласно сообщению "Оператора ГТС Украины", на период ремонта ГТС Украины увеличила режим прокачки газа по трансбалканскому направлению (ГИС "Орловка") с 0,2 до 4 млн куб. м/сутки.

"Это в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Ведь разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от "Турецкого потока" или любого другого обходного газопровода. А зависимость исключительно от "Турецкого потока" несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона может быть приостановлены", - отмечают в ОГТСУ.

Как сообщалось, транзит российского газа через территорию Украины по Трансбалканскому коридору возобновился утром 23 июня с плановым ремонтом "Турецкого потока", по которому российский газ поступает на запад Турции, в Болгарию, Грецию и Македонию, был остановлен для профилактики до 29 июня.

"Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год снабжает газом запад Турции, а также Болгарию, Грецию и Македонию. Одна из его ниток предназначена для турецкого рынка, другая - для стран юга Европы. С начала года в Европу по магистрали поставлено около 2,5 млрд куб. м (втрое меньше возможностей трубы - 15,75 млрд куб. м в год). Однако вскоре газ "Турецкого потока" должен прийти в Сербию, а затем в Венгрию и Австрию, что увеличит загрузку магистрали.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

Теги: #гтс #газ #европа #транзит
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