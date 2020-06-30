Цена WTI сократила снижение, Brent подешевела до $41,12 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов во вторник.

Однако нефть WTI частично отыграла потери на данных о росте индекса потребительской уверенности в США до максимальных за последние три месяца 98,1 пункта.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 КВ во вторник составляет $41,12 за баррель, что на $0,59 (1,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Срок действия августовских контрактов на Brent истекает во вторник. Более активно торгуемые сентябрьские фьючерсы подешевели на $0,32 (0,76%), до $41,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,2 (0,5%) - до $39,5 за баррель.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус в понедельник заявил, что "несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп".

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономики и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Между тем Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила, что ведет переговоры о снятии блокады с объектов нефтяной промышленности и возобновлении добычи.

В среду Минэнерго США опубликует доклад о запасах нефти в стране. Аналитики S&P Global Platts ожидают, что данные покажут снижение запасов на 2,7 млн баррелей после их роста на протяжении трех недель подряд.

Помимо этого, по оценке экспертов, спрос на бензин в США на неделе, завершившейся 27 июня, вырос примерно на 2%.

"Однако рынок затаил дыхание в ожидании важных выходных по случаю 4 июля (День независимости США), когда ожидается рост поездок", - отмечают аналитики ANZ.

По их мнению, если жители США будут воздерживаться от поездок в этот период, это "может понизить ожидания восстановления спроса на бензин летом в США".

Тем временем Япония в мае сократила импорт нефти на 25% в годовом выражении - до минимальных с 1967 года 2,28 млн б/с, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.