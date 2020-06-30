Владельцы СЭС просят Зеленского способствовать продлению действия "зеленого" тарифа в обмен на его снижение

Группа иностранных и отечественных владельцев солнечных электростанций обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать их предложение о продлении срока действия "зеленых" тарифов (з/т) для СЭС на два года при рассмотрении законопроекта об условиях развития возобновляемой генерации № 3658, предусматривающего их снижение на 15%.

"Один из основных запросов солнечной промышленности – продление срока действия договоров на приобретение электроэнергии на два года в обмен на 15%-ное снижение "зеленого" тарифа – не был включен в меморандум и законопроект. Этот запрос является критическим для СЭС, а также международных финансовых организаций, предоставившим финансирование для соответствующих проектов", – говорится в письме представителей отрасли, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Письмо, адресованное главе государства, а также председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главе правительства Денису Шмыгалю и врио министра энергетики Ольге Буславец, подписали представители около 120 иностранных и отечественных компаний-владельцев СЭС, в частности, GS Engineering & Construction (Южная Корея), Norsk Solar и Scatec Solar (обе – Норвегия), TIU Canada (Канада), United Green (Великобритания), VR Capital (США/Великобританя), а также Украинская ассоциация возобновляемой энергетики.

В письме указывается, что изложенная в нем позиция отображает мнение компаний, владеющих СЭС общей установленной мощностью приблизительно 3 ГВт и инвестировавших в проекты около EUR3 млрд.

Авторы письма отмечают, что в нынешнем виде и законопроект об условиях развития возобновляемой энергетики №3658, и подписанный представителями отрасли и правительством меморандум, на основе которого разработан законопроект, являются предвзятыми по отношению к инвесторам в солнечную энергетику и в связи с этим не получили должной поддержки большинства из них. "Если правительство и парламент согласятся с этим предложением, это будет важным катализатором для подавляющего большинства инвесторов в солнечную энергетику поддержать меморандум и законопроект", – подчеркивается в письме.

По мнению его авторов, поддержка инвесторов в свою очередь позволит избежать судебных процессов к правительству относительно изменений условий развития отрасли, сохранить инвестиционный климат и поддержать устойчиво развитие сектора ВИЭ.

Как сообщалось, Секретариат Энергетического сообщества выразил сожаление относительно того, что значительная часть инвесторов в ВИЭ не смогла присоединиться к подписанию меморандума, подчеркнув, что реструктуризация з/т не должна ставить под угрозу финансовую жизнеспособность проектов.

Меморандум с правительством об условиях дальнейшей поддержки возобновляемой энергетики подписали Европейско-Украинское энергетическое агентство и Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики заявила о несогласии с нормами меморандума, настаивая, в частности, на продлении сроков действия з/т на два года при его сокращении (после 31 декабря 2029 года – ИФ). Ее поддержала Европейская бизнес-ассоциация, заявив 25 июня о необходимости продлении на два года срока действия э/т для получивших их объектов ВИЭ, а также на закреплении сроков погашения текущей задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

Комитет Рады по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал для принятия в первом чтении законопроект №3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

Правительственный законопроект предусматривает, в частности, снижение з/т для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5% без продления сроков действия з/т.