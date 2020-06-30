Банкиры отмечают отсутствие массовых отказов от POS-терминалов в карантин и восстановление торгового эквайринга в июне

Массовые отказы бизнеса от POS-терминалов в период жестких карантинных ограничений отсутствовали, с июня наблюдается восстановление торгового эквайринга, сообщили банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Карантин, в первую очередь, повлиял на приостановку работы торгово-сервисных предприятий в сфере развлечений, обслуживания, общественного питания и торговли товарами не первой необходимости. При этом банк не выполнял демонтаж POS-терминалов и не совершал ограничения по работе оборудования", – сообщил директор департамента транзакционного бизнеса ПУМБ Антон Гурбан.

Он добавил, что банк на период действия карантина отменил фиксированную плату за их использование, пояснив, что благодаря этому после возобновления деятельности бизнеса клиент мог сразу использовать POS-терминалы и проводить транзакции.

"На первых этапах карантина активность использования POS-терминалов уменьшилась на 40%. Сегодня этот показатель не превышает 15%. Что интересно, частично произошло перепрофилирование бизнеса и сервисной модели со стационарной продажи на доставку товаров к покупателю, а потому существенно вырос спрос и на мобильные POS-терминалы", – отметил Гурбан.

По его словам, сейчас ПУМБ рассматривает внедрение системы лояльности и уменьшение как ежемесячной фиксированной платы, так и процентного значения тарифа за пользование POS-терминалом.

Как сообщил директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен Банка Аваль Алексей Пузняк, сеть POS-терминалов банка за время карантина существенно не изменилась.

"Райффайзен Банк Аваль предложил своим клиентам "комиссионные каникулы" отменив фиксированную плату за POS-терминалы на период карантина. Учитывая это, большинство клиентов выбрали выжидательную позицию, не отказываясь от POS-терминалов, и сейчас мы наблюдаем постепенное восстановление активности", – отметил он.

По словам эксперта, около 5-10% клиентов Райффайзен банка Аваль еще не восстановили свою деятельность. Он уточнил, что наиболее пострадавшими являются связанные с туризмом и досугом отрасли, в том числе компании, занимающиеся продажей билетов (авиа, железная дорога, автобусы), гостиницы, турагентства, кинотеатры и аквапарки.

Пузняк отметил, что в то же время, в отраслях возобновивших свою деятельность, наблюдается снижение активности по сравнению с докарантинным периодом.

Он утонил, что банк не планирует снижать стоимость комиссий за пользование POS-терминалами, учитывая, что себестоимость услуги, не изменилась за время карантина.

Как сообщила начальница управления эквайринга банка "Пивденный" Анна Гавлицкая, массового отказа бизнеса от POS-терминалов банка не было.

"Мы не снимали терминалы с торговых точек. Чтобы облегчить финансовую нагрузку на наших клиентов в период карантина, мы отменили начисления абонплаты за POS-терминалы, эта льгота распространяется на клиентов, которые приостановили деятельность из-за карантина", – уточнила она.

По словам заместителя директора департамента альтернативных каналов продаж Укргазбанка Виталия Буцунко, из-за карантина и всех ограничительных мероприятий, с которыми столкнулись украинские предприниматели, впервые за долгие годы эквайринговый бизнес почувствовал на себе негативное влияние.

"С начала карантина в середине марта многие предприниматели остановили работу своего бизнеса (в первую очередь рестораны и магазины в ТРЦ), поэтому некоторое количество торговцев было вынуждено отказаться от эквайрингового обслуживания и закрыть свой бизнес", – пояснил он.

Вместе с тем Буцунко отметил, что на данный момент после некоторых послаблений карантина эквайринговый рынок начинает постепенно восстанавливаться и наращивать темпы.

По его словам, больше всего от влияния карантина пострадали предприятия малого и среднего бизнеса, деятельность которых была связана с розничными продажами непродовольственных товаров, одежды, обуви, ресторанов, которые не смогли адаптироваться к условиям карантина, особенно расположенных на территориях ТРЦ.

Буцунко добавил, что Укргазбанк находится в постоянном диалоге со своими клиентами, чтобы знать их потребности и поддерживать их.

"Все наши клиенты, которые обратились во время карантина, получили нашу поддержку – мы не начисляли абонентскую плату за расчетное обслуживание по торговому эквайрингу", – уточнил он.

Как сообщил начальник управления электронных банковских услуг Укрэксимбанка Олег Тищенко, какие-либо существенные изменения в сети POS-терминалов банка не произошли.

"В течение карантина значительная часть клиентов (отели, рестораны, магазины одежды и промышленных товаров и т.д.) работала с определенными ограничениями, но после снятия карантинных мероприятий они возобновили свою работу, в том числе и осуществление операций с использованием POS-терминалов", – уточнил он.

Тищенко также добавил, то во время карантина Укрэксимбанк продолжал процесс модернизации терминального парка.

По данным пресс-службы ПриватБанка, с начала карантина доля неактивных (без оборота) POS-терминалов банка увеличилась, в частности, их доля в центральном регионе возросла до 10,9% с 5,8%.

Вместе с тем, клиенты стали чаще оплачивать покупки картами, так, объем безналичных расчетов увеличился на 9,8%, отметили в пресс-службе.

Уточняется, что наибольший прирост оплат наблюдался в магазинах спиртных напитков, бытового оборудования, электроники, в супермаркетах и в аптеках, тогда как наиболее стремительное снижение – у сервисов, продающих железнодорожные билеты (на 99,7%), авиабилеты, билеты в театры и кинотеатры, а также предоставляющих туристические услуги и у отелей.

"Противоэпидемические ограничительные меры вызвали вынужденное закрытие многих торгово-сервисных предприятий, что негативно повлияло на динамику распространения платежной инфраструктуры", – отметила руководитель направления карточных продуктов банка "Кредит Днепр" Дарина Прилуцкая.

Вместе с тем, по ее словам, украинцы стали чаще пользоваться бесконтактными и токенизированными карточками как наиболее безопасным средством оплаты во время карантина. Она уточнила, что в марте, в частности, безналичные операции с использованием таких карточек составляли почти половину от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях.

По данным, приведенным Прилуцкой, по итогам января-марта 2020 года количество операций с использованием торговых POS-терминалов достигло 595 млн, а объем – более 133 млрд грн. Она добавила, что по состоянию на 1 апреля 2020 года сеть торговых POS-терминалов выросла на 14,5% до 331,4 тыс., а количество платежных терминалов в торговой сети (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения составила 8,3 тыс. шт.

Прилуцкая уточнила, что в марте количество торговых POS-терминалов увеличилось почти на 2 тыс., а количество предприятий, принимающих электронные платежные средства – на 336, до 240,8 тыс.