Экономика

14:19 30.06.2020

IFC запустила механизм ускоренного финансирования в связи с COVID-19

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IFC запустила механизм ускоренного финансирования в связи с COVID-19

Международная финансовая корпорация (IFC) запустила механизм ускоренного финансирования в связи с COVID-19, сообщил руководитель регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.

"Во время первого этапа реагирования на пандемию IFC будет использовать инструменты, по которым наш совет директоров уже делегировал полномочия нашему руководству. Но при этом IFC будет поддерживать высокие стандарты подотчетности", - сказал Пеллмар в интервью агентству. Руководство IFC, как и раньше, будет утверждать проекты по критериям кредитоспособности, экологического и социального управления и нормативной отчетности, как и во время прошлых кризисов, пояснил он.

"Условия выдачи средств из этого пакета также предусматривают ограничения максимально суммы заимствований, выданных одной компании и одному заемщику", - добавил он.


Полный текст интервью с Пеллмаром будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #ifc #пеллмар
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