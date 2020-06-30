Экономика

14:13 30.06.2020

ГФС расследует причастность сотрудников Альфа-Банка к выплате "теневой" зарплаты бизнесу

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ГФС расследует причастность сотрудников Альфа-Банка к выплате "теневой" зарплаты бизнесу

Шевченковский районный суд одобрил ходатайство Государственной фискальной службы (ГФС) в связи с материалами следователей ГФС на продление срока досудебного расследования по делу о сговоре работников Альфа-Банка (Киев) и других банков с представителями бизнеса относительно зарплатных выплат работникам предприятий без уплаты налогов и сборов.

Согласно сообщению в Едином государственном реестре судовых решений, ГФС полагает, что для уклонения от налогов, банки насчитывали зарплату, имитируя наличное пополнение карт для выплат через POS-терминалы. По данным службы, это привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями реального сектора экономики.

Отмечается, что в отделениях Альфа-Банка специалисты банка активно продают услуги по обслуживанию зарплатных проектов как официально, так с рассылкой средств на карточки для выплат.

"В банковском учреждении (Альфа-Банке – прим. ИФ) разработана система премирования (поощрения) сотрудников банка по результатам привлечения клиентов на зарплатные проекты, обязательно в том числе на неофициальные. В свою очередь должностные лица Альфа-Банка получают комиссионное вознаграждение в размере около 2-2,5% из перечисленных средств", – говорится в определении суда.

Согласно сообщению, в дальнейшем часть полученных средств пересчитывается на бестоварные операции, в частности оплату финансовых услуг, оплаты по кредиту, предоставление финансовых гарантий или путем инкассации доставляется в кассы Альфа-Банка.

Отмечается, что предприятия заключали договора в части выплаты официальной заработной платы - пакетной программы в ряде коммерческих банков Украины, а также второй, не учтенной зарплаты, получая преимущественно от 5 тыс. грн на карту для выплат, которую оформляли параллельно с основной по указанию руководства предприятия при трудоустройстве на работу.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Альфа-Банка, финансово-кредитное учреждение заинтересовано в полном, всестороннем и объективном расследовании обстоятельств дела.

"В рамках упомянутого в публикации досудебного расследования банк, сотрудничая со следствием и выполняя решения судебных инстанций, предоставил представителям правоохранительных органов исчерпывающую, достоверную информацию и документы, дал согласие и принял участие в проведении следственного эксперимента с использованием оборудования банка", – говорится в сообщении.

В финучреждении подчеркнули, что Альфа-Банк осуществляет свою деятельность и предоставляет клиентам широкий спектр банковских услуг и сервисов, действуя исключительно в рамках украинского и международного законодательства, нормативных документов Нацбанка, правил и требований международных платежных систем.

"Это подтверждается результатами плановых и внеплановых проверок НБУ и других контролирующих органов, в том числе в части предоставления стандартных платежных сервисов, которые не выявили нарушений в деятельности банка", – добавили в банке.

На 1 мая 2020 года Альфа-Банк по размеру общих активов занимал 6-е место (93,486 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #альфа_банк #гфс
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