Экономика

13:47 30.06.2020

Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников для недопущения банкротства

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Аэропорт "Киев" сократит 50% сотрудников для недопущения банкротства

Международный̆ аэропорт "Киев" им.Сикорского начинает поэтапное сокращение своих сотрудников, на фоне кризиса авиационной отрасли из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба аэропорта во вторник.

В настоящее время подразделение аэропорта решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

"Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возвращение к докарантинному уровню лишь через несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства столичному аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли", - заявил генеральный̆ директор управляющей компании "Мастер-Авиа" Олег Левченко.

В аэропорту также подчеркнули что проблему усугубило также и отсутствие какой-либо реакции и помощи от правительства, профильного министерства и властей̆ Киева при том, что руководство аэропорта неоднократно обращалось за помощью к властям.

Всего, по данным предприятия, в КП МА "Киев" и ТОВ "Мастер-Авиа" работает около 2 тыс. человек. В смежных предприятиях, которые сотрудничают с аэропортом, еще 8 тыс. сотрудников.

Как сообщалось, ранее аэропорт обратился к президенту и правительству Украины, а также к меру Киева с просьбой принять ряд мер, направленных на предоставление помощи для его поддержания в связи с карантином, а именно: предоставить финпомощь в сумме 22 млн грн в месяц для выплаты зарплаты сотрудникам и поддержки аэродрома и аэропорта в рабочем состоянии до достижения пассажиропотока 20 тыс. пассажиров на вылет в месяц; устранить ограничения для аэропорта "Киев" в части выполнения рейсов в период приостановки полетов; выделить целевую субсидию в размере $15 на одного пассажира для предоставления скидок авиакомпаниям на период 1,5-2 года для возобновления пассажиропотока; предоставить помощь в рефинансировании кредита в сумме $28 млн под минимальный процент и с долгосрочным сроком погашения; а также предоставить льготы по налогу на землю для ООО "Мастер-Авиа" и КП "Международный аэропорт "Киев".

Аэропорт "Киев" - второй̆ по пассажиропотоку аэропорт Украины.

Теги: #киев #банкротство #кадры #аэропорт
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