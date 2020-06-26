Экономика

18:35 26.06.2020

"Укроборонпром" и ГП "Антонов" приступили к разработке программы возрождения авиационной отрасли Украины

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"Укроборонпром" и ГП "Антонов" приступили к разработке программы возрождения авиационной отрасли Украины

Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с ГП "Антонов", предприятиями авиационной отрасли и членами правительства начали подготовку предложений для проекта программы возрождения авиационной отрасли на среднесрочную перспективу.

Как сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" в пятницу, 26 июня начала работать специальная рабгруппа из представителей ряда предприятий отрасли под председательством заместителя генерального директора по трансформации концерна Романа Бондаря и и.о. президента ГП "Антонов" Александра Лося.

В нее вошли, в частности, представители "Украинского научно-исследовательского института авиационных технологий", ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс", ГП "Завод 410 ГА", "Харьковского машиностроительного завода "ФЭД ", Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, а также представители концерна по вопросам авиастроения и стратегическим проектам.

"Разработка и утверждение правительственной программы - долгожданное событие для авиапрома. Это позволит обеспечить финансированием отечественное самолетостроение, позволит нашим заказчикам - Минобороны и МВД - удовлетворить собственный спрос на самолеты АН, а для "Антонова" - получить стартовый импульс для развития отечественного самолетостроения", - цитирует пресс-служба "Укроборонпрома" Бондаря.

В первом заседании рабочей группы также приняла участие заместитель министра развития экономики и сельского хозяйства Юлия Свириденко. Она будет координировать подготовку и подачу концепции развития авиационной отрасли на рассмотрение правительственному комитету для дальнейшего формирования бюджетной декларации на 2021 год.

"Укроборонпром" сообщает, что предложенная концепция развития состоит из пяти основных программ, которые решают стратегические направления финансирования отрасли.

Целью программ является создание условий для реализации проектов инновационных исследований и разработки новых конкурентоспособных авиационных технологий, материалов, производственных процессов и оборудования, проведения испытаний, реализация и внедрение которых позволит разработать примеры новых моделей серийных, модернизированных пассажирских и транспортных самолетов, вертолетов, двигателей к ним, другой авиатехники, а также будет содействовать ее экспорту на внешние рынки.

Теги: #планы #укроборонпром #антонов #авиаотрасль
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