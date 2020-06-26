Экономика

12:08 26.06.2020

Novartis выплатит около $350 млн для урегулирования дела о коррупции в США

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Novartis выплатит около $350 млн для урегулирования дела о коррупции в США

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG согласилась выплатить около $350 млн для урегулирования претензий американских властей в рамках дела о коррупции.

Греческая "дочка" компании Novartis Hellas S.A.C.I. и Alcon Pte Ltd, бывшая дочерняя компания Novartis, выплатят более $233,9 млн в связи с расследованием министерства юстиции США относительного нарушения закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

Novartis также выплатит штраф в $112,8 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая обвинила компанию в нарушении отчетности для сокрытия коррупционных схем в Южной Корее, Греции и Вьетнаме. Помимо этого, SEC отметила, что Novartis в 2013-2015 гг. "не осуществляла достаточный контроль деятельности Alcon в Китае", где компания "подделывала контракты в рамках своих местных финансовых операций, что привело к крупным потерям и списанию плохих долгов Novartis и Alcon на сумму более $50 млн".

Минюст, в свою очередь, сообщил в пресс-релизе, что компания в 2012-2015 гг. подкупала сотрудников государственных больниц в Греции, чтобы они прописывали пациентам препараты Novartis, включая препарат для лечения возрастной макулярной дегенерации Lucentis. Фармкомпания, в частности, оплачивала поездки медработников на международные конференции.

Помимо этого, подразделение Novartis в Греции признало, что в 2009-2010 гг. осуществляло выплаты медучреждениям в рамках клинического исследования с целью увеличить продажи препаратов, производимых компанией.

Alcon, в свою очередь, призналась в фальсификации отчетности в 2011-2014 гг. в рамках коррупционной схемы, призванной повысить продажи интраокулярных линз во Вьетнаме.

В Novartis отметили, что компания находится на заключительной стадии урегулирования претензий в Южной Корее с местными властями.

Расследования против нее в США были прекращены.

Акции Novartis дешевеют на 0,4% в ходе торгов в пятницу.

Теги: #сша #коррупция #фармацевтика #novartis
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