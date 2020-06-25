Экономика

17:49 25.06.2020

Нефтяные цены перешли к росту, Brent торгуется выше $41 за баррель

2 мин читать
Нефтяные цены перешли к росту, Brent торгуется выше $41 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали расти в ходе торгов в четверг, внимание инвесторов переключилось на перспективы глобального экономического восстановления и надежды на дальнейшие стимулирующие меры денежно-кредитной политики, отмечает Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 КВ в четверг составляет $41,01 за баррель, что на $0,48 (1,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на $0,41 (1,08%) - до $38,42 за баррель.

Поддержку рынку, в частности, оказало сообщение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о новом механизме кредитования центробанков за пределами еврозоны - EUREP (Eurosystem repo facility for central banks).

"EUREP позволит широкому ряду центральных банков брать займы в евро, обеспеченные долговыми бумагами, номинированными в евро и выпущенными правительствами стран еврозоны и наднациональными институтами", - говорится в сообщении ЕЦБ.

Регулятор отмечает, что новый механизм обеспечит необходимую "ликвидность в евро в случае нарушения функционирования рынка из-за шока, вызванного COVID-19 и способного негативно повлиять на реализацию денежно-кредитной политики ЕЦБ".

Ранее в ходе торгов падение нефтяных цен превышало 2%. Негативное влияние на нефтяной рынок оказал рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в ряде стран, а также увеличение запасов нефти в США по итогам третьей недели подряд.

"Серьезное беспокойство вызывает рост числа заражений COVID-19 в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду", - отмечает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заражения в некоторых штатах может привести к частичному восстановлению ограничительных мер.

"В "горячих точках" наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места и магазины будут закрываться", - сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать "более оперативно, чем два-три месяца назад".

Кадлоу также отметил позитивную динамику в некоторых штатах, включая Иллинойс, Колорадо, Мичиган, а также в округе Колумбия. Помимо этого, он заявил, что все еще ожидает V-образного восстановления экономики США

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:04 25.06.2020
Нефть дешевеет на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель

Нефть дешевеет на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель

18:18 23.06.2020
Нефть сократила прирост после достижения максимального уровня с начала марта, Brent - $43,44 за баррель

Нефть сократила прирост после достижения максимального уровня с начала марта, Brent - $43,44 за баррель

09:03 23.06.2020
Нефть дешевеет после роста накануне, Brent торгуется на уровне $43,03 за баррель

Нефть дешевеет после роста накануне, Brent торгуется на уровне $43,03 за баррель

18:48 22.06.2020
Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $42,44 за баррель

Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $42,44 за баррель

11:36 22.06.2020
Нефть умеренно дешевеет после заметного недельного роста, Brent - $41,09 за баррель

Нефть умеренно дешевеет после заметного недельного роста, Brent - $41,09 за баррель

18:17 19.06.2020
Нефть может завершить неделю ростом цен на 10%, Brent торгуется на уровне $42,64 за баррель

Нефть может завершить неделю ростом цен на 10%, Brent торгуется на уровне $42,64 за баррель

16:03 19.06.2020
Цены на продукты питания продолжили снижение, активизировался поиск работы за рубежом – НБУ

Цены на продукты питания продолжили снижение, активизировался поиск работы за рубежом – НБУ

01:19 19.06.2020
США ввели санкции против компаний и физлиц, помогавших Венесуэле торговать нефтью в обход ограничительных мер

США ввели санкции против компаний и физлиц, помогавших Венесуэле торговать нефтью в обход ограничительных мер

18:09 17.06.2020
Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, Brent - $40,69 за баррель

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, Brent - $40,69 за баррель

18:57 16.06.2020
Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $40,30 за баррель

Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $40,30 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ объясняет пессимистичный прогноз ВВП Украины в 2020г нехваткой накоплений домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой

Непогода в западных областях не повлияла на транзит газа в страны Евросоюза

"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение на Прикарпатье

"Укрлегпром" просит премьера обсудить проблемы производства отечественных СИЗ на совещании с участием главсанврача

Непогода нанесла 234 млн грн убытков четырем западным областям Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

МВФ объясняет пессимистичный прогноз ВВП Украины в 2020г нехваткой накоплений домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой

ЕБА настаивает на продлении сроков действия "зеленых" тарифов при сокращении их размеров

Непогода в западных областях не повлияла на транзит газа в страны Евросоюза

"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение на Прикарпатье

"Укрлегпром" просит премьера обсудить проблемы производства отечественных СИЗ на совещании с участием главсанврача

Непогода нанесла 234 млн грн убытков четырем западным областям Украины

Глава Dragon Capital прогнозирует падение ВВП в Украине в 2020г на 7% и рост в 2021-ом на 4%

Положения меморандума с ВИЭ необходимо максимально точно отобразить в законопроекте о реструктуризации – Энергосообщество

Кабмин одобрил запуск в Украине электронного резидентства

Герус предлагает снизить "зеленые тарифы" для ВЭС от 2,5% до 20%, для СЭС – от 2,5% до 60%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА