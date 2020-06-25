Нефтяные цены перешли к росту, Brent торгуется выше $41 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали расти в ходе торгов в четверг, внимание инвесторов переключилось на перспективы глобального экономического восстановления и надежды на дальнейшие стимулирующие меры денежно-кредитной политики, отмечает Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 КВ в четверг составляет $41,01 за баррель, что на $0,48 (1,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на $0,41 (1,08%) - до $38,42 за баррель.

Поддержку рынку, в частности, оказало сообщение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о новом механизме кредитования центробанков за пределами еврозоны - EUREP (Eurosystem repo facility for central banks).

"EUREP позволит широкому ряду центральных банков брать займы в евро, обеспеченные долговыми бумагами, номинированными в евро и выпущенными правительствами стран еврозоны и наднациональными институтами", - говорится в сообщении ЕЦБ.

Регулятор отмечает, что новый механизм обеспечит необходимую "ликвидность в евро в случае нарушения функционирования рынка из-за шока, вызванного COVID-19 и способного негативно повлиять на реализацию денежно-кредитной политики ЕЦБ".

Ранее в ходе торгов падение нефтяных цен превышало 2%. Негативное влияние на нефтяной рынок оказал рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в ряде стран, а также увеличение запасов нефти в США по итогам третьей недели подряд.

"Серьезное беспокойство вызывает рост числа заражений COVID-19 в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду", - отмечает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заражения в некоторых штатах может привести к частичному восстановлению ограничительных мер.

"В "горячих точках" наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места и магазины будут закрываться", - сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать "более оперативно, чем два-три месяца назад".

Кадлоу также отметил позитивную динамику в некоторых штатах, включая Иллинойс, Колорадо, Мичиган, а также в округе Колумбия. Помимо этого, он заявил, что все еще ожидает V-образного восстановления экономики США