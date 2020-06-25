Экономика

17:42 25.06.2020

Непогода в западных областях не повлияла на транзит газа в страны Евросоюза

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Непогода в западных областях не повлияла на транзит газа в страны Евросоюза

Транзит природного газа в страны Европейского Союза, несмотря на погодные условия в западных областях Украины, осуществляется бесперебойно в запланированных объемах, информирует ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) на своем сайте.

Объекты, задействованные в транзите газа, находятся под особым контролем. В настоящее время специалисты компании оценивают риски как приемлемые, отмечает ОГТСУ.

Комментируя ситуацию с газоснабжением в населенных пунктах западных областей, компания сообщила, что по состоянию на 25 июня стихия разрушила воздушный переход газопровода-отвода к газораспределительной станции (ГРС) "Брусника" через реку Черемош (Ивано-Франковская обл.), что повлекло прекращение газоснабжения девяти населенных пунктов Черновицкой области.

Восстановление газопровода и ликвидация последствий аварии начнется, как только стихнет непогода.

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения украинских и европейских потребителей ОГТСУ определил потенциально опасные участки, на случай аварийных ситуаций разработал план мероприятий по их локализации, а также сценарии переключения газовых потоков. В настоящее время осуществляется мониторинг уровня воды и состояния опорных конструкций в местах перехода газопроводов через реки, мобилизованы техслужбы и ремонтные бригады, подготовлена необходимая для реагирования техника, указано в сообщении.

Теги: #газ #непогода #транзит #огтсу
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