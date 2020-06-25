Экономика

17:06 25.06.2020

"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение на Прикарпатье

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"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение на Прикарпатье

АО "Укрзализныця" (УЗ) заканчивает работы по восстановлению закрытых из-за непогоды участков на Прикарпатье и запустит туда первые пригородные поезда.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, в 20:16, в частности, отправится в рейс поезд Коломыя - Снятин. В пятницу, 26 июня, планируется возобновить курсирование поезда Ивано-Франковск – Яремча.

УЗ отмечает, что на протяжении нескольких дней железнодорожники проводят активные восстановительные работы на участках путей, которые были закрыты в результате масштабных паводков на Прикарпатье. Всего было зафиксировано повреждение 14 участков инфраструктуры. По состоянию на утро 25 июня последствия непогоды ликвидированы на девяти участках.

Согласно сообщению, основные работы проводились в районе рек Днистровско-Прутского бассейна, где через длительные осадки были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. В настоящее время восстановительные работы завершены на перегонах Делятин-Яремче, Яремче-Микуличин, Долина-Выгода. Продолжаются работы на перегонах Микуличин-Ворохта, Бурштын-Галич, Калуш-Бочаров и Заболотив-Видинев. В общем, железнодорожники расчистили более 300 куб. м селей и восстановили более 900 куб. м насыпей и балластной призмы.

По предварительным прогнозам УЗ, последний перегон будет открыт для движения поездов в 22:00 в четверг. Также путевые работники проводят внеплановые осмотры и обходы для выявления повреждений и их оперативного устранения.

Как сообщалось, из-за паводков на Прикарпатье "Укрзализныця" временно отменила курсирование семи пригородных поездов. Так, с 24 июня не ходят четыре пригородные поезда Коломыя - Снятин, Снятин - Коломыя, Ворохта - Ивано-Франковск и Ивано-Франковск - Ворохта. Также с 25 июня "Укрзализныця" отменила курсирование трех поездов Снятин - Коломыя, Коломыя - Снятин, Ворохта - Ивано-Франковск.

Теги: #прикарпатье #укрзализныця #непогода
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