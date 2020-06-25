Экономика

15:29 25.06.2020

Непогода нанесла 234 млн грн убытков четырем западным областям Украины

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Непогода нанесла 234 млн грн убытков четырем западным областям Украины

Паводки в западных областях Украины, по информации Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и местных служб автомобильных дорог, нанесли 234 млн грн убытков Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областям, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"По Черновицкой области – для ликвидации последствий стихии было привлечено 53 единицы техники и 70 сотрудников служб, также были задействованы местные жители, которые присоединились к расчистке дорог. По Ивано-Франковской – разрушено 190 км дорог, повреждено – более 400 км. Кроме того, разрушено 90 мостов и 130 повреждено, а также повреждено почти 2 тыс. береговых укреплений", - сказал он во время брифинга в четверг.

По словам министра, в настоящее время на некоторых участках с определенными ограничениями уже возобновлено движение, также обеспечено движение на национальной трассе.

При этом перекрыто движение на автомосту через р.Днистер, что проходит через Н-09.

Теги: #криклий #непогода #мининфраструктуры
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