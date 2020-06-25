Экономика

14:58 25.06.2020

Глава Dragon Capital прогнозирует падение ВВП в Украине в 2020г на 7% и рост в 2021-ом на 4%

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Глава Dragon Capital прогнозирует падение ВВП в Украине в 2020г на 7% и рост в 2021-ом на 4%

Глава Dragon Capital Томаш Фиала прогнозирует спад внутреннего валового продукта Украины (ВВП) в 2021 году на около 7% и его восстановление в 2021 году примерно на 4%.

"Сейчас мы ожидаем падение (экономики – ИФ) около 7% в этом году и восстановление около 4% роста в следующем году. Это означает, что экономика вернется к уровню начала 2019 года только к 2022 году", – сказал он в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) "Business Outlook: Crisis Management Lessons" в четверг.

Фиала отметил, что "коронакризис", судя по всему, является одним из самых простых, уточнив, что несмотря на значительность и непредсказуемость экономического спада, он был ниже уровня 2014 года (около 17%).

Глава Dragon Capital подчеркнул при этом, что подрыв авторитета центробанка и любые действия по изменению его текущей деятельности являются опасным риском, в том числе для экономической стабильности и потенциального роста экономики.

Теги: #ввп #dragon_capital #фиала
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