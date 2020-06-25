Экономика

14:49 25.06.2020

Положения меморандума с ВИЭ необходимо максимально точно отобразить в законопроекте о реструктуризации – Энергосообщество

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Положения меморандума с ВИЭ необходимо максимально точно отобразить в законопроекте о реструктуризации – Энергосообщество

Положения меморандума, подписанного между украинским правительством и производителями электрической энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), необходимо максимально точно и правильно отобразить в соответствующем законопроекте о реструктуризации "зеленого" тарифа, сообщается на сайте Секретариата Энергетического сообщества (ЭС) в четверг.

В то же время ЭС выражает сожаление относительно того, что значительная часть инвесторов в ВИЭ не смогла присоединиться к подписанию меморандума.

"Министерству энергетики совместно с упомянутыми инвесторами следует продолжить прилагать усилия по присоединению к меморандуму как можно большего числа инвесторов. Это лучший способ обеспечить поддержку тех, кто обеспокоен реструктуризацией "зеленого" тарифа и избежать затяжных судебных разбирательств против Украины", – цитируется в сообщении глава Центра решения споров и переговоров Секретариата ЭС Дирк Бушле, который принимал участие в медиации между украинским правительством и инвесторами в ВИЭ.

Секретариат подчеркивает, что реструктуризация "зеленого" тарифа не должна ставить под угрозу финансовую жизнеспособность проектов. При этом организация отмечает, что вопрос финансирования альтернативной генерации является лишь частью проблем на электроэнергетическом рынке Украины, решение которых невозможно без устранения структурных недостатков модели рынка.

ЭС совместно с Европейским союзом готовы и дальше оказывать Украине поддержку в ее усилиях по обеспечению баланса между экономической эффективностью и защитой инвестиций в энергосекторе, указано в сообщении.

Теги: #виэ #энергетика #энергосообщество
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