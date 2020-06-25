Экономика

13:20 25.06.2020

ПриватБанк с 1 июля начнет ипотечное кредитование на срок до 20 лет в рамках госпрограммы "Доступное жилье под 10%"

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ПриватБанк с 1 июля начнет ипотечное кредитование на срок до 20 лет в рамках госпрограммы "Доступное жилье под 10%"

Государственный ПриватБанк (Киев) с 1 июля начнет кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%", которая предусматривает предоставление ипотечных кредитов под 9,99% годовых на срок до 20 лет, сообщила пресс-служба банка в четверг.

"Программа позволит украинцам улучшить жилищные условия на льготных условиях – процентная ставка по кредитам на доступное жилье составит 9,99% годовых. Доступную ипотеку можно будет получить в ПриватБанке на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья", – говорится в сообщении.

Согласно ему, в рамках льготной программы украинцы смогут приобрести как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию.

Клиенты банка смогут приобрести жилье в кредит по ценам ниже рыночных, отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что по предварительным подсчетам специалистов банка уже на старте внедрения соответствующей программы, льготными условиями смогут воспользоваться более 300 тыс. украинцев.

Теги: #ипотека #приватбанк
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