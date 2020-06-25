Экономика

12:59 25.06.2020

"Ашан" открыл первый в Украине магазин в ЖК

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"Ашан" открыл первый в Украине магазин в ЖК

ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), входящее во французский холдинг Auchan, 25 июня открыл первую точку продаж мини-формата "Ашан Pick Up Point" в составе столичного жилого комплекса (ЖК) "Комфорт Таун".

"Первый Ашан Pick Up Point расположен на расстоянии 250 м. от ст. м. "Почайна" (б."Петровка") в Киеве. Мы оттестированы концепт street и очень довольны результаты его работы. Поэтому 25 июня мы открыли второй Ашан Pick Up Point - на этот раз в концепте residence, он расположен в ЖК Комфорт Таун", - сообщила пресс-служба ритейлера.

Ассортимент объекта, по данным компании, составляет более 1000 позиций и отличается от первого Pick Up Point. Так как новый магазин ориентирован на жителей ЖК – преимущественно молодые семьи, предложение дополнено товарами для детей и игрушками, а также товарами СТМ (косметические средства, безглютеновая и биопродукция, широкая фреш-категория - молочные изделия, сыры и колбасы, фрукты и овощи, линейка хот-догов).

Среди основных инноваций торговой точки – доставка в квартиру через партнерские сервисы Glovo и Raketa. Также в объекте есть pick up точка, зона для кофе-брейка, касса самообслуживания (а также обычная касса), др.

Компания планирует и далее открывать pick up point рядом с другими магазинами "Ашан".

Как сообщалось, 17 января 2020 года "Ашан" открыл пилотную точку продаж формата ultra-proximity "Ашан Pick Up Point", которая является самой маленькой в сети ритейлера (40 кв. м).

Auchan Retail – международная компания розничной торговли, первый магазин открыт во Франции в 1961 году.

Auchan Retail Ukraine работает в Украине с 2008 года. Насчитывает 26 магазинов разных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома) в девяти городах, а также развивает e-commerce.

Штат сотрудников составляет 6 тыс. чел.

Теги: #киев #ашан
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