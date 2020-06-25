Экономика

09:04 25.06.2020

Нефть дешевеет на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель

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Нефть дешевеет на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель

Цены на нефть падают в четверг на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в ряде стран, а также увеличения запасов нефти в США по итогам третьей недели подряд.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 КВ в четверг составляет $39,91 за баррель, что на $0,4 (0,99%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,32 (5,4%), до $40,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,31 (0,82%) - до $37,7 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,36 (5,9%), до $38,01 за баррель.

"Серьезное беспокойство вызывает рост числа заражений COVID-19 в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду", - отмечает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

"Есть опасения, что снятые ограничения могут вернуться назад, - цитирует эксперта MarketWatch. - Кроме того, вновь встает вопрос относительно перспектив спроса на нефть".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает рост числа новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки.

"Если пандемия спровоцирует вторую волну ограничительных мер, нефтехранилища, возможно, не смогут вместить неиспользованную нефть и бензин", - отмечается в обзоре Rystad Energy.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 1,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 100 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 1 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11 млн б/с.

Резервы бензина на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 249 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Теги: #нефть #цена
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