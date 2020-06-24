Экономика

23:59 24.06.2020

США готовят новые пошлины для товаров европейского экспорта общим объемом $3,1 млрд

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США готовят новые пошлины для товаров европейского экспорта общим объемом $3,1 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа может обложить новыми пошлинами очередную порцию товаров европейского экспорта объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний.

Эти действия могут вылиться в масштабную трансатлантическую торговую войну уже этим летом, пишет агентство Bloomberg.

Офис торгового представителя США обнародовал предварительный список из 30 видов товаров, для которых могут быть введены пошлины в размере до 100%, включая оливки, кофе, шоколад, кондитерские изделия и алкогольные напитки. Кроме того, предложено еще больше поднять пошлины для европейских товаров, в отношении которых уже действуют повышенные тарифы, составляющие на данный момент от 15% до 25%.

Предложение торгового представителя США открыто для публичного обсуждения до 26 июля.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд, приняв решение в пользу Штатов, заявлявших о незаконном субсидировании Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

ВТО в скором времени должна принять решение по аналогичному иску ЕС, который обвиняет США в субсидировании авиаконцерна Boeing. Брюссель рассчитывал, что ВТО обнародует свое решение уже в этом месяце, однако, вполне возможно, что это произойдет не раньше сентября, пишет газета Financial Times. Постановление ВТО по иску ЕС должно позволить европейским странам ввести собственные пошлины в отношении товаров американского экспорта.

Решения ВТО должны создать стимул для урегулирования сторонами взаимных претензий путем переговоров, однако эксперты не исключают возможности эскалации торгового конфликта между США и ЕС.

Новый список товаров, для которых планируются дополнительные американские пошлины, включает продукцию Франции, Германии, Испании, а также Великобритании, которая на момент вынесения решения ВТО по иску Штатов являлась частью ЕС.

В случае принятия новых предложений торгового представителя США в проигрыше окажутся европейские люксовые бренды, включая Givenchy, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и Hermes, а также производители алкоголя Remy Cointreau, Pernod Ricard и Diageo.

Новые пошлины также могут быть введены в отношении немецкого пива.

В соответствии с решением ВТО, Вашингтон может вводить пошлины в размере до 100% на европейские товары, причем список этих товаров может меняться в рамках лимита на совокупный объем их экспорта в $7,5 млрд. Штаты, однако, пока ограничивали дополнительные пошлины уровнем в 25%.

В настоящее время в США действуют 15%-ные пошлины на импорт самолетов из европейских стран, а также 25%-ные пошлины на широкий круг продовольственных товаров - от молочных продуктов и сыров до фруктов и оливкового масла, некоторые виды оборудования и одежду.

Теги: #пошлины #сша #европа
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