Экономика

20:47 24.06.2020

В Раде зарегистрировали законопроект о локализации - ключевая инициатива в сфере промполитики для развития машиностроения

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В Раде зарегистрировали законопроект о локализации - ключевая инициатива в сфере промполитики для развития машиностроения

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о локализации - ключевая инициатива в сфере промышленной политики, направленная на развитие машиностроения.

Как сообщается в пресс-релизе одного из авторов законопроекта заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского,

Соавторами законопроекта выступили Дмитрий Наталуха, Роксолана Пидласа, главы депутатских фракций и групп, парламентских комитетов, а также члены комитета экономического развития и других депутатов - всего 37 соавторов.

"Год за годом наша страна превращается в экономическую колонию – экспортируем все больше сырья и наращиваем импорт высокотехнологической продукции. Мы объявляем победой покупку американских локомотивов и французских вертолётов. Радуемся польским трамваям и белорусским троллейбусам. Коронавирус усилил плачевное состояние украинской промышленности, которая падает уже 11-й месяц. К сожалению, наша страна не имеет возможности "залить деньгами" свою экономику, как это сделали США, ЕС и Китай. Но мы все еще можем требовать, чтобы товары, которые покупает государство, были частично или полностью произведены в Украине. В точности так, как это давно сделали другие страны", - написал Кисилевский на своей странице в Facebook.

При этом он отмечает, что в США и ЕС уровень проникновения импорта в публичные закупки не превышает 5%, в Украине – порядка 50%. США, ЕС и даже страны СНГ отдают предпочтение собственным производителям – у них действуют соответствующие законы. В США – Buy American Act, в ЕС директива 2014/25/ЄС, позволяющая заказчику отклонить тендерное предложение по ряду отраслей, если доля европейской составляющей менее 50%.

В свою очередь, законопроект о локализации предлагает рынок тем инвесторам, которые вкладывают в производство в Украине. Хочешь получить контракт, оплаченный деньгами украинских граждан, – размести или локализуй производство в Украине. Создай работу для украинских граждан и заплати налоги в бюджет украинского города.

"Пример. Если "Укрзализныця" хочет купить локомотив GE, Alstom, Siemens или любой другой – пожалуйста. Но при условии, что они осуществят 30%-ю локализацию производства. Мэрия города хочет приобрести мусоровоз Mercedes – нет проблем. Его можно купить у любой компании, которая на шасси Mercedes произведет кузов, гидравлику и пр. Троллейбус – аналогично. Есть украинские производители троллейбусов, есть предприятия как Южмаш, которые могут делать локализацию импортных троллейбусов", - констатирует парламентарий.

Также он приводи пример экономического эффекта этого законопроекта: рост ВВП на 3,9 п.п. в течение 3-5 лет, создание 62,5 тыс. новых рабочих мест, рост налоговых отчислений примерно на 8%.

Законопроект распространяется на 4 подотрасли машиностроения: жд транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение. При этом предполагается требование локализации на уровне 25-40%, локализация является квалификационным критериев для участия в закупке. Методику определения степени локализации утверждает Кабинет министров.

"В Украине существует конкуренция местных производителей либо локализаторов по тем товарным позициям, которые предлагаются в локализации. Способен обеспечить локализацию – участвуй в тендере и конкурируй", - пояснил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат.

Теги: #машиностроение #локализация #рада #промполитика
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