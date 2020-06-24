В ЕС перенесены сроки выполнения некоторых правил налогообложения

Совет Европейского союза согласился в среду с переносом сроков выполнения некоторых правил налогообложения в ЕС.

"Для устранения серьезных сбоев, вызванных пандемией COVID-19, ЕС предоставит больше времени для выполнения правил трансграничной информационной отчетности и обмена, а также НДС для электронной торговли", - говорится в коммюнике Совета.

Государствам-членам ЕС позволено отложить на 6 месяцев сроки обмена информацией о финансовых счетах, подачи отчетов по трансграничным схемам налогового планирования.

В коммюнике отмечается, что "серьезное нарушение, вызванное пандемией COVID-19 и мерами по изоляции многих финансовых учреждений, налоговых консультантов и налоговых органов, препятствует своевременному выполнению их обязательств по отчетности".

В зависимости от развития пандемии Совет может продлить отсрочку один раз максимум на три месяца.

Постоянные представители стран ЕС предварительно согласились перенести на шесть месяцев сроки применения режима НДС к онлайн-компаниям: до 1 июля 2021 года вместо 1 января 2021 года.