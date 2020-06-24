Экономика

20:11 24.06.2020

В ЕС перенесены сроки выполнения некоторых правил налогообложения

1 мин читать
В ЕС перенесены сроки выполнения некоторых правил налогообложения

Совет Европейского союза согласился в среду с переносом сроков выполнения некоторых правил налогообложения в ЕС.

"Для устранения серьезных сбоев, вызванных пандемией COVID-19, ЕС предоставит больше времени для выполнения правил трансграничной информационной отчетности и обмена, а также НДС для электронной торговли", - говорится в коммюнике Совета.

Государствам-членам ЕС позволено отложить на 6 месяцев сроки обмена информацией о финансовых счетах, подачи отчетов по трансграничным схемам налогового планирования.

В коммюнике отмечается, что "серьезное нарушение, вызванное пандемией COVID-19 и мерами по изоляции многих финансовых учреждений, налоговых консультантов и налоговых органов, препятствует своевременному выполнению их обязательств по отчетности".

В зависимости от развития пандемии Совет может продлить отсрочку один раз максимум на три месяца.

Постоянные представители стран ЕС предварительно согласились перенести на шесть месяцев сроки применения режима НДС к онлайн-компаниям: до 1 июля 2021 года вместо 1 января 2021 года.

Теги: #налоги #ес #перенос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 24.06.2020
СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн

СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн

03:07 24.06.2020
Украинские пограничники и таможенники в ЕС прошли обучение по оптимизации работы

Украинские пограничники и таможенники в ЕС прошли обучение по оптимизации работы

21:11 23.06.2020
Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов

Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов

16:29 23.06.2020
ЕС и ВОЗ передали украинским медикам миллион единиц средств индивидуальной защиты в пределах реагирования на COVID-19

ЕС и ВОЗ передали украинским медикам миллион единиц средств индивидуальной защиты в пределах реагирования на COVID-19

15:53 23.06.2020
ЕС совместно с ВОЗ передали Украине месячный запас СИЗ для 50 больниц на EUR1 млн

ЕС совместно с ВОЗ передали Украине месячный запас СИЗ для 50 больниц на EUR1 млн

12:07 23.06.2020
Украина более 20 лет не выполняла ряд стратегических рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток

Украина более 20 лет не выполняла ряд стратегических рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток

19:07 22.06.2020
ЕС призывает Пекин сохранять высокую степень автономии Гонконга

ЕС призывает Пекин сохранять высокую степень автономии Гонконга

16:34 19.06.2020
Берлин может принять новые меры в отношении Москвы в связи с убийством в Тиргартене - Меркель

Берлин может принять новые меры в отношении Москвы в связи с убийством в Тиргартене - Меркель

16:07 19.06.2020
Лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против РФ - Кулеба

Лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против РФ - Кулеба

16:04 19.06.2020
Евросовет согласовал продление на полгода экономических санкций в отношении РФ

Евросовет согласовал продление на полгода экономических санкций в отношении РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ обеспокоен быстрым наращиванием необеспеченных потребительских кредитов и ожидает в сегменте свыше 10% NPL

Экспресс-тесты указали на возможную потребность в капитале 2-х государственных и 7-ми других банков

Зеленский в пятницу посетит Херсонскую область, чтобы проинспектировать ход "Большой стройки"

Минфин понизил ставки ОВГЗ на 0,2-0,26 п.п. и привлек 6,2 млрд грн

Падение промпроизводства в Украине в мае-2020 замедлилось до 12,2% – Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде зарегистрировали законопроект о локализации - ключевая инициатива в сфере промполитики для развития машиностроения

НБУ: коммерческая недвижимость претерпела наибольший удар от пандемии

НКРЭКУ повысила тариф "Укртрансгаза" на хранение и закачку в ПХГ, снизила тариф на отбор

НБУ обеспокоен быстрым наращиванием необеспеченных потребительских кредитов и ожидает в сегменте свыше 10% NPL

Экспресс-тесты указали на возможную потребность в капитале 2-х государственных и 7-ми других банков

Зеленский в пятницу посетит Херсонскую область, чтобы проинспектировать ход "Большой стройки"

Сертификация "Укрэнерго" в ближайшее время неосуществима – Копач

"Пост Финанс" запускает денежные переводы RIA из-за рубежа

Депутаты вновь предлагают освободить от уплаты акциза ввозимые транспортные средства

Кабмин отменил согласование цен экспортерами вооружения с "Укроборонпромом"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА