Экономика

13:13 24.06.2020

Экспресс-тесты указали на возможную потребность в капитале 2-х государственных и 7-ми других банков

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Экспресс-тесты указали на возможную потребность в капитале 2-х государственных и 7-ми других банков

Нацбанк Украины провел экспресс-тесты 26 украинских банков, на которые приходится 91% всех активов банковской системы, для большинства банков они показали лучшие результаты, чем год назад, однако выявили возможную потребность в капитале для девяти банков.

"На них приходится 30% активов сектора. Среди них два государственных банка с долей 25% активов. Совокупная потребность в капитале в течение одного года может составить 10,3 млрд грн", – говорится в Отчете о финансовой стабильности НБУ, опубликованном в среду.

В то же время НБУ указывает, что это значительно меньше по сравнению с оценками стресс-теста 2019 года, который предусматривал продолжение цикла экономического роста и показал потребность в капитале 14,1 млрд грн, а по неблагоприятному сценарию, предусматривающему падение экономики и глубокую девальвацию, - 37,4 млрд грн.

"Причина такой разницы в том, что ряд банков предприняли меры для повышения своей устойчивости после завершения предыдущего стресс-тестирования", – отметил регулятор.

Он уточнил, что к категории наиболее рискованных традиционно попали финансовые учреждения, имеющие значительную концентрацию корпоративных кредитов. Другая рисковая группа - банки, которые работают исключительно в сегменте кредитования физлиц.

"Особенность этого кризиса - резкий рост рисков для финучреждений, активно кредитующих малый и средний бизнес. В традиционных ежегодных стресс-тестах не делалось предположение о значительных убытках в сегменте МСБ, ведь во время предыдущих кризисов он был устойчивым к шокам", – отмечается в отчете.

Теги: #нбу #банки
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