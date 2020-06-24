Зеленский в пятницу посетит Херсонскую область, чтобы проинспектировать ход "Большой стройки"

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, посетит Херсонскую область и проинспектирует ход реализации программы "Большая стройка", сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Президент поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты с "Большой стройки" в этой области", - сказал он на брифинге в среду в Киевской области с руководителем Госагентства автодорог Александром Кубраковым, посвященному ремонту участка трассы Киев-Одесса.