Экономика

12:05 24.06.2020

Сертификация "Укрэнерго" в ближайшее время неосуществима – Копач

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Сертификация "Укрэнерго" в ближайшее время неосуществима – Копач

 Сертификация НЭК "Укрэнерго" в качестве независимого оператора системы передачи электрической энергии в ближайшее время не представляется возможной, считает директор Секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Януш Копач. 

В его презентации от 22 июня, обнародованной на сайте Секретариата, напоминается, что компания не соответствует требованиям анбандлинга по модели ownership unbundling (OU), поскольку не владеет системой передачи и осуществляет управление активами на правах хозяйственного ведения. Данная модель в стране является политически неприемлемой, указано в документе.

В то же время анбандлинг по модели Independent System Operator (ISO) требует внесения изменений в ряд законов. При этом процесс законодательных изменений имеет хаотичный характер - в настоящее время в Раде насчитывается четыре соответствующих законопроекта.

Также Копач акцентирует внимание на вопросе реальной независимости НЭК от государственных органов, в частности от Кабинета министров, который должен согласовывать кредиты "Укрэнерго", а также от Министерства энергетики. Последнее ранее неоднократно подчеркивало необходимость сохранения за ним возможности влиять на инвестиционные планы компании путем согласования соответствующих документов, утверждаемых Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Кроме того, министерство вмешивается в деятельность оператора системы передачи, отдавая компании распоряжения относительно обеспечения приоритетной диспетчеризации ТЭС, использующих уголь в качестве основного вида топлива.

В документе отмечается ряд других негативных явлений на рынке электроэнергии, которые также не способствуют сертификации оператора: зарегулированность, неудачная модель ПСО, незавершенный анбандлинг системы распределения электроэнергии, ценовое регулирование для конечных потребителей, нефункционирующий рынок вспомогательных услуг, проблемы на балансирующем рынке.

"Сертификация "Укрэнерго" в ближайшем будущем неосуществима", – подытоживается в презентации.

Как сообщалось, НКРЭКУ 7 октября 2019 года приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" в качестве независимого ОСП, которое предусматривало внесение изменений в закон "О рынке э/э" (в ч.3 ст. 32) для окончательной сертификации компании.

В феврале 2020 года решение регулятора о предварительной сертификации "Укрэнерго" не поддержал Секретариат Энергетического сообщества, указав, что компания, которая подала заявку на сертификацию, не соответствует требованиям ownership unbundling в части владения активами. При этом Секретариат указал на необходимость внесения в украинское законодательство изменений, которые бы позволили сертифицировать оператора по модели ISO.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

Теги: #укрэнерго #сертификация #копач
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