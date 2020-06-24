"Пост Финанс" запускает денежные переводы RIA из-за рубежа

Компания "Пост Финанс", входящая в группу компаний "Нова Пошта", запустила услугу получения международных денежных переводов через международную платежную систему RIA в отделениях "Новой Пошты".

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании в среду, на первом этапе сотрудничества "Пост Финанс" и RIA будут доступны выплаты переводов в Украине в национальной валюте.

В ближайшее время планируется также внедрить возможность отправки денежных переводов из Украины за рубеж.

"По данным Национального банка Украины, сегодня более $5 млрд в год ввозится в Украину через неофициальные каналы - поездами и автобусами, - что составляет около 50% всего трафика международных переводов в Украину в пользу физических лиц. Наша цель - дать возможность украинцам за рубежом быстро и безопасно переводить деньги близким и родным, которые получат их в отделениях "Новой Пошты", - комментирует запуск услуги СЕО "Пост Финанс" Андрей Кривошапко.

Для того чтобы получить денежный перевод RIA, клиенту нужно будет обратиться в пункты оказания финансовых услуг компании "Пост Финанс", которые находятся в отделениях "Новой Пошты", сообщить оператору номер перевода и предъявить паспорт.

Как сообщалось, в январе "Нова Пошта" переименовала платежную систему Forpost в NovaPay, сделав ее международной.

Согласно данным Нацбанка, участником платежной системы NovaPay также является финансовая компания "Артуа", конечным бенефициаром которой является генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

ООО "Пост Финанс" (разработчик NovaPay ) на рынке Украины с 2014 года и наряду с компаниями "Нова Пошта", "НП Логистик" и "Нова Пошта Глобал" (ранее "Нова Пошта Интернешнл") входит в группу компаний "Нова Пошта".

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.