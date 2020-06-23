Экономика

19:37 23.06.2020

Депутаты вновь предлагают освободить от уплаты акциза ввозимые транспортные средства

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Депутаты вновь предлагают освободить от уплаты акциза ввозимые транспортные средства

Освободить от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства (легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы, мотоциклы) с 1 января 2021 года предлагает ряд народных депутатов.

Соответствующие законопроекты №№3704, 3705 и 3706 об упорядочении структуры акцизного налога и внесении соответствующих изменений в Налоговый и Таможенный кодексы зарегистрированы в Верховной Раде 19 июня (текст обнародован 23 июня). Их авторами являются Андрей Богданец, Сергей Штепа (фракция "Слуга народа") и еще около 40 депутатов (преимущественно той же фракции).

Согласно пояснительной записке к законопроектам, предлагается, в частности, освободить от уплаты акциза уже в текущем году участников, ветеранов и инвалидов АТО, которые ввозят один легковой автомобиль (или грузовой полной массой до 3,5 тонны, или автобус, или прицеп) для личного пользования. Эту же категорию граждан предлагается также освободить от уплаты НДС при ввозе авто, но при условии, что стоимость таможенных платежей не превысит 43 размера минимальной зарплаты (около 200 тыс. грн в 2020 году) и транспортное средство не произведено страной-агрессором.

Налоговые преференции не распространяются на транспортные средства стандарта Евро-2 (т.е. произведенные до 1995 года), дороже 200 размеров минимальной зарплаты (т.е. 944,6 тыс. грн по состоянию на 2020 год) и происхождением из страны-агрессора.

Законопроектами предусмотрены льготы для владельцев автомобилей на "еврономерах", которые уже находятся на территории Украины: в течение 180 дней со дня вступления законов в силу они смогут растаможить автомобили без применения штрафных санкций, но при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8500 грн в госбюджет.

По оценке авторов законопроектов, по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине в режиме временного ввоза или транзита находится 750 тыс. "евроблях", в том числе 500 тыс. – с нарушением сроков и условий этих режимов.

"Поэтому для окончательного решения вопроса легализации транспортных средств личного пользования, бывших в употреблении, товарной позиции №8703 (легковые авто) и решения проблемы легализации грузовых авто полной массой 3,5 тонны, ввезенных в Украину до 1 мая 2020 года в режимах временного ввоза и транзита и не оформленных для временного ввоза, целесообразно освободить их до конца 2020 года от уплаты акцизного налога", - отмечается в пояснительной записке.

Эти авто также не должны быть выпущены до 1995 года и не происходить из страны-агрессора.

Помимо этого, законопроектом пересматриваются с 1 января 2021 года пересмотреть нормы уплаты и размеры транспортного сбора.

Так, предлагается дополнить перечень объектов налогообложения (сейчас – легковые авто) мотоциклами и водными видами транспорта, а также уменьшить порог среднерыночной стоимости транспортных средств с 375 до 200 размеров минимальной зарплаты (т.е. на 2020 год - с 1773 тыс. грн до 944,6 тыс. грн), а возрастной порог - с пяти до восьми лет с даты выпуска.

В то же время предлагается освободить от уплаты этого налога транспортные спецсредства, входящие в состав ВСУ и других воинских формирований и правоохранительных органов, объектов социальной и спортивной сфер, водный коммерческий транспорт.

Помимо прочего предлагается пересмотреть и размер сбора: установить его ставку из расчета шести размеров минимальной зарплаты (на 2020 год это 28,3 тыс. грн) вместо действующей ставки 25 тыс. грн. При этом полная ставка налога будет уплачиваться за авто не старше пяти лет, а для 5-8-летних авто устанавливается понижающий коэффициет 0,5 (т.е. на 2020 год – 14,5 тыс. грн).

Законопроект также предусматривает с 1 января 2021 года (с момента отмены акцизного сбора) для подержанных авто, не отвечающих нормам Евро-4, ввести проведение техосмотра в течение трех месяцев с момента регистрации и в дальнейшем не реже одного раза в два года.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев зарегистрировал в ВР законопроекты о доступной растаможке авто на еврономерах, предлагавший в том числе с 1 января 2021 года освободить от уплаты акциза транспортные средства, однако они так и не были рассмотрены парламентом.

Теги: #законопроект #автомобили
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