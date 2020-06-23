Экономика

18:30 23.06.2020

Расходы на рекламу в интернете в 2020г впервые превысят траты на традиционные СМИ

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Расходы на рекламу в интернете в 2020г впервые превысят траты на традиционные СМИ

Расходы бизнеса на рекламу в интернете в этом году впервые превзойдут траты на рекламу в традиционных СМИ, прогнозирует агентство GroupM, принадлежащее британскому рекламному концерну WPP.

Изменения, назревавшие в рекламном секторе, были ускорены пандемией коронавируса, пишет газета Financial Times.

Согласно прогнозу GroupM, глобальный объем расходов на рекламу в 2020 году составит $530 млрд, и на долю интернет-рекламы (без учета собственной онлайн-рекламы традиционных СМИ) придется более половины этой суммы.

Общий показатель расходов, как ожидается, уменьшится на 11,8% в текущем году, и потери будут распределены между старыми и новыми формами рекламы неравномерно, отмечают эксперты GroupM.

По их оценкам, годовые расходы бизнеса на интернет-рекламу, в том числе, в сервисах Google, Facebook и Alibaba, уменьшатся на 2,4%, в то время как траты на размещение рекламы в традиционных СМИ, включая телевидение и газеты, упадут на 20,7% даже с учетом их собственной онлайн-рекламы.

"В последние три месяца мы наблюдали ускорение роста рынка интернет-рекламы, - отмечает основатель рекламного агентства The&Partnership Джонни Хорнби. - Это связано с резким скачком числа людей, начавших проводить время онлайн, а также ростом онлайн-шоппинга, объемы которого в основном сохранятся".

Расходы малого бизнеса на рекламу становятся все более важной частью рынка, и именно они "являются основной причиной того, что доля расходов на интернет-рекламу превысит 50% всех рекламных расходов", говорит аналитик GroupM Брайан Уизер.

Согласно прогнозу GroupM, расходы бизнеса на телевизионную рекламу в 2020 году упадут на 17,6% и увеличатся на 6% в 2021 году, на рекламу в газетах - уменьшатся соответственно на 26% и 2,5% в этом и следующем году.

Теги: #сми #реклама #интернет #бизнес
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