Экономика

18:18 23.06.2020

Нефть сократила прирост после достижения максимального уровня с начала марта, Brent - $43,44 за баррель

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Нефть сократила прирост после достижения максимального уровня с начала марта, Brent - $43,44 за баррель

 Цены на нефть эталонных марок уменьшили дневной прирост в ходе торгов во вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 во вторник составляет $43,44 за баррель, что на $0,36 (0,84%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене на $0,37 (0,91%) - до $41,1 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена обоих контрактов достигала максимума с начала марта, свидетельствуют данные FactSet. Оптимизму инвесторов способствовало заявление президента США Дональда Трампа, который опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем.

"Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в своем "Твиттере".

Торговый советник Белого дома Питер Наварро в эфире Fox News сообщил, что президент Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

Позже Наварро заявил в комментарии для The Wall Street Journal, что его слова "были вырваны из контекста". "Они (слова - ИФ) не имели никакого отношения к соглашению о первой фазе, которое сохраняется, - сказал он. - Я говорил только о нехватке доверия в наших нынешних отношениях с Коммунистической партией Китая".

Помимо этого, инвесторы следят за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом, фундаментальные показатели нефтяного рынка, вероятно, по-прежнему будут благоприятными для тех, кто делает ставку на повышение, отмечают эксперты AxiCorp.

"Учитывая благоприятные условия на физическом рынке и восстановление нефтяного спроса в мире, мы считаем, что нефтяные цены продолжат расти", - сказал, в свою очередь, главный аналитик по сырьевым рынкам SEB AB Бьярн Шилдроп, которого цитирует Bloomberg.

Тем временем аналитики S&P Global Platts ожидают, что данные Минэнерго США в среду покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 100 тыс. баррелей. По оценке экспертов, запасы бензина снизились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 100 тыс. баррелей.

Теги: #нефть #цена
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