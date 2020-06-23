"Киевтеплоэнерго" завершило ремонт на двух энергоблоках ТЭЦ-5

Киев. 23 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – КП "Киевтеплоэнерго" в рамках запланированной на 2020 год модернизации двух теплоэлектроцентралей (ТЭЦ №5, №6) завершило ремонтные работы на энергоблоках №2 и №4 ТЭЦ-5, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Так, на втором энергоблоке выполнена замена части сгибов паропроводов высокого давления на котле, на четвертом блоке выполнен ремонт поверхностей нагрева, арматуры высокого давления и горелок котла, текущий ремонт системы регулирования турбины.

В целом, компания запланировала ремонтные работы на четырех энергоблоках ТЭЦ-5 и двух блоках ТЭЦ-6.

КП акцентирует внимание, что работы не повлияют на предоставление услуг горячего водоснабжения.

Как сообщалось, "Киевтеплоэнерго" планировано в 2020 направить на ремонт двух указанных ТЭЦ около 120 млн грн.