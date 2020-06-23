Зеленский создал Координационный совет по реализации программы "Большая стройка" во главе с Кириллом Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом постановил образовать Координационный совет по реализации программы "Большая стройка", руководителем которого назначил завмглавы своего Офиса (ОПУ) Кирилла Тимошенко.

"Образовать координационный совет по реализации программы "Большая стройка" как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер по реализации программы "Большая стройка", - закреплено в указе Зеленского №246/2020 от 23 июня, обнародованном на сайте президента.

Этим же указом Зеленский постановил установить, что данный Координационный совет имеет право в установленном порядке: получать от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций необходимые информацию, документы и материалы; приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей госпредприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Зеленский этим указом утвердил персональный состав данного Координационного совета.

Так, руководителем назначен Кирилл Тимошенко, а в его состав вошли министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, министр здравоохранения Максим Степанов, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, руководитель Госагентства автодорог Александр Кубраков, первый замглавы ОПУ Сергей Трофимов, замглавы ОПУ Юлия Соколовская.

В Координационный совет также вошли гендиректор Директората по вопросам региональной политики и децентрализации ОПУ Ольга Бугай, директор Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования секретариата Кабмина Наталья Козловская (по согласию), советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк и советник министра Кабмина Елена Симоненко (по согласию).

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.