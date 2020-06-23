Экономика

13:04 23.06.2020

Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов

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Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" № 643-ІХ, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020г

"Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное", - сообщается во вторник на сайте главы государства.

Документ вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования.

Порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждает Кабинет министров Украины, осуществлять ее будут за счет государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Согласно закону, лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, во время обследований имеют право находиться на земельных участках лесного фонда Украины, кроме случаев, предусмотренных законом.

Сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, вносятся в государственный земельный кадастр.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Теги: #зеленский #инвентаризация #закон #лес
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