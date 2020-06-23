Нефть дешевеет после роста накануне, Brent торгуется на уровне $43,03 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после уверенного подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 во вторник составляет $43,03 за баррель, что на $0,05 (0,12%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,89 (2,11%).

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,14 (0,34%) - до $40,59 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,9 (2,3%).

Давление на рынок оказали неожиданные заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро, который сказал в эфире Fox News, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

Между тем поздне

Нефть дешевеет после роста накануне, Brent торгуется на уровне $43,03 за баррель

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после уверенного подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК во вторник составляет $43,03 за баррель, что на $0,05 (0,12%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,89 (2,11%).

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,14 (0,34%) - до $40,59 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,9 (2,3%).

Давление на рынок оказали неожиданные заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро, который сказал в эфире Fox News, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

Между тем позднее Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. "Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в Twitter.

Инвесторы следят за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом, фундаментальные показатели нефтяного рынка, вероятно, по-прежнему будут благоприятными для тех, кто делает ставку на повышение, отмечают эксперты AxiCorp.

Поддержку нефтяному рынку накануне в том числе признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes.

е Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. "Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в Twitter.

Инвесторы следят за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом, фундаментальные показатели нефтяного рынка, вероятно, по-прежнему будут благоприятными для тех, кто делает ставку на повышение, отмечают эксперты AxiCorp.

Поддержку нефтяному рынку накануне в том числе признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes.