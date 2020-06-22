Промышленники просят отменить введение с 1 июля раскритикованного бизнесом и АМКУ нового договора УЗ на перевозку грузов

Продолжается противостояние природного монополиста в сфере железнодорожных перевозок АО "Укзализныця" с его заказчиками, в связи с чем промышленники просят власти отменить введение в действие нового договора на перевозку грузов, которое запланировано с 1 июля текущего года.

Согласно пресс-релизу Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), несмотря на решение АМКУ от 26 марта 2020, которым УЗ рекомендовано в обязательном порядке отложить введение нового договора до момента завершения его доработки с учетом замечаний и предложений, предоставленных операторами рынка грузовых перевозок, по мнению бизнес ассоциаций, монополист формально отнесся к выполнению этих рекомендаций. Так, проведенная по Skype встреча только имитировала обсуждение замечаний заказчиков услуг по перевозке, а перенос даты с 1 апреля на 1 июля объясняется исключительно карантинными ограничениями.

Учитывая игнорирование требований рынка и рекомендаций антимонопольного ведомства со стороны АО "Укрзализныци", а также давление со стороны монополиста на заказчиков путем неподтверждения планов перевозки без заключения нового договора, представители бизнеса, которые обеспечивают более 90% заказов на железнодорожные грузоперевозки, направили совместное обращение к премьер-министру Дениса Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку, секретарю СНБО Алексею Данилову, парламентского комитета по вопросам транспорта Юрий Киселя с просьбой отменить введение нового договора "Укрзализныци" с 1 июля 2020.

"Из-за явной недоработки положений нового договора, его противоречий действующему законодательству, ассоциации требуют отменить введение его в действие до момента завершения доработки с учетом замечаний грузовладельцев. На период доработки редакции нового договора, необходимо продлить срок действия действующего договора на оказание услуг по организации перевозок грузов по железной дороге", - резюмируется в пресс-релизе УкрФА.