ВР допоможе промисловості в рамках третього пакета заходів для боротьби з COVID-19 - нардеп

Верховна Рада України розробляє ініціативи щодо підтримки промислових підприємств України в рамках третього пакета заходів для боротьби з наслідками COVID-19, повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"У третьому пакеті заходів для боротьби з наслідками COVID-19 будуть ініціативи щодо підтримки української промисловості, а не тільки малого та середнього бізнесу. Наразі на тлі світової стагнації економіки звужуються ринки збуту української промисловості, і завдання держави допомагати великим підприємствам", - сказав він під час візиту на електросталеплавильне підприємство "Інтерпайп Сталь" у місті Дніпрі в понеділок.

Окрім того, за його словами, в Кабміні буде створено окрему посаду віце-прем'єра з питань промисловості та ОПК, яка координуватиме дії з розвитку промисловості в Україні.

Відповідаючи на запитання про зростаючий протекціонізм у світі на тлі пандемії COVID-19, Корнієнко зазначив, що Україна, не порушуючи Угоди про асоціацію з ЄС і норм СОТ, має насамперед зосередитися на підтримці тих галузей, які "вже добре працюють, допомагати їм шукати ринки збуту, запустити роботу експортного-кредитного агентства, яке допомагатиме експортерам".

"І, звісно ж, ми говоримо тією чи іншою мірою про підвищення частини українського виробництва в спільних проектах, так звана локалізація", - резюмував нардеп.