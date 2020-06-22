Использование "Центрэнерго" только угля для производства э/э увеличит его долги минимум на 2,2 млрд грн – глава ФГИ

Председатель Фонда госимущества Украины (ФГИ) считает, что использование ПАО "Центрэнерго" исключительно угля при производстве электроэнергии увеличит его кредиторскую задолженность минимум на 2,2 млрд грн до конца года.

"Использование исключительно угля до конца года приведет к наращиванию дополнительного долга как минимум на 2,2 млрд грн, что окончательно поставит на "Центрэнерго" крест", – написал Сенниченко на своей странице в Facebook в понедельник.

По его словам, решение Кабинета министров от 17 июня (пока отсутствует на "Урядовом портале" – ИФ), обязывающее "Центрэнерго" покупать уголь отечественного производителя вместо газа, - "это смертный приговор предприятию".

"При таких условиях "Центрэнерго" будет терять по 30 копеек на каждом кВт-часе электроэнергии", – разъяснил он, указав, что себестоимость производства э/э на газе составляет 0,83 грн/кВт-ч, исключительно на угле – 1,2 грн/кВт-ч.

"Для "Центрэнерго" важно дать Украине максимально дешевую электроэнергию, так что в интересах людей и производства "Центрэнерго" в данной ценовой конъюнктуре оптимально использовать комбинированную топливную модель и домешивать дешевый газ", – отметил глава Фонда.

Он уточнил, что чистый убыток предприятия за 2019 год составил 1,9 млрд грн против 0,5 млрд грн прибыли в 2018 году. При этом кредиторская задолженность генкомпании, по его данным, составляет 4,8 млрд грн, включая 350,7 млн грн долгов перед государственными шахтами, просроченная дебиторская задолженность ГП "Энергорынок" перед компанией составляет 1,4 млрд грн.

"Даже если продать все активы, то еще 1,4 млрд грн "Центрэнерго" будет должно", – подчеркнул глава ФГИ.

В то же время Сенниченко со ссылкой на и.о. гендиректора ПАО Александра Корчинского отметил, что в июне-июле госшахтам будет выплачено приблизительно по 50 млн грн в счет долга.

Относительно эффективности использования газа при производстве э/э, Корчинский на брифинге 19 июня отметил: "При той стоимости угля, которая сегодня есть у государственных шахт, а это 1950 грн/т, если работать только на угле, себестоимость производства электроэнергии составляет 1,62 грн/кВт-ч, это притом что средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед колеблется в пределах приблизительно 1,3 грн/кВт-ч. Видите, какая разница".

Вместе с тем, по его подсчетам, себестоимость производства э/э с использованием газа более выгодна.

"Если мы будем работать на газе, который сегодня ситуативно стоит 2333 грн/тыс. м. куб, то получим конечную себестоимость со всеми условными расходами около 1,20 грн/кВт-ч. Это точно было бы в плюсе. При комбинированном производстве (то, что мы делаем сегодня) себестоимость составляет приблизительно 1,45 грн/кВт-ч. Опять-таки небольшой убыток, но он меньше, если бы мы работали только на угле", – разъяснил Корчинский.

При этом он добавил, что учитывая калорийность обоих видов сырья, цена угля должна составлять 1489 грн/т, чтобы производство электроэнергии с его использованием достигло такого же экономического эффекта, как ее производство с использованием газа.

Отвечая на вопрос о возможных планах "Центрэнерго" покупать газ у компании "Нафтогаз Украины", глава "Центрэнерго" отметил, что "цена в 2333 грн более интересна, чем та, что по которой продает "Нафтогаз".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 17 июня определил приоритетным использование украинского угля при производстве э/э на теплоэлектростанциях страны.

И.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский на брифинге 19 июня допустил, что компания может попытаться оспорить в суде это решение правительства.

Глава ФГИ Сенниченко со своей стороны заявил, что принятие решения о приоритетности использования угля на ТЭС должно сопровождаться другими решениями, позволяющими компании работать безубыточно.

"Если правительство принимает решение о том, что "Центрэнерго" должно работать только на угле, оно должно компенсировать потери компании, например через ПСО", – сказал он.

В то же время глава Министерства энергетики Ольга Буславец неоднократно подвергала "Центрэнерго" критике за включение в работу газомазутных блоков.