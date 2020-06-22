Экономика

16:06 22.06.2020

Китайские банки предоставили малому бизнесу льготы по кредитам более чем на $550 млрд на фоне коронавируса

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Китайские банки предоставили малому бизнесу льготы по кредитам более чем на $550 млрд на фоне коронавируса

 Китайские банки с начала эпидемии коронавируса предоставили льготы по кредитам объемом 3,9 трлн юаней ($551 млрд) для поддержки малого бизнеса, пишет Bloomberg.

Как сообщил агентству представитель Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC), по состоянию на 31 мая банки отложили основные платежи по кредитам объемом 1,44 трлн юаней для 800 тыс. малых предприятий, а также согласились на отсрочку выплаты процентов в 65,5 млрд юаней. Помимо этого, они пролонгировали займы на 2,4 трлн юаней.

Правительство страны на прошлой неделе призвало банки пожертвовать прибылью в 1,5 трлн юаней на снижение ставок, комиссий, отсрочку платежей и увеличение объема необеспеченных кредитов. По данным South China Morning Post, это составляет примерно 75% от уровня 2019 года.

Банки начали предоставлять отсрочки по кредитам со сроком погашения после 25 января. Регуляторы недавно продлили действие льготной политики до 31 марта 2021 года.

Как отмечает представитель CBIRC, банки могут фиксировать получение процентного дохода тогда, когда он должен был поступить, несмотря на отсрочку платежа. Такие риски не были отражены в отчетности банков, а задержка с отражением подверженности риску сохранится до конца текущего года или до 2021 года.

Китайские банки по итогам первого квартала отчитались о росте прибыли на 5,6%, поскольку увеличение выдачи кредитов и инвестиций в облигации привело к росту процентных доходов. В то же время, экономика страны в январе-марте упала на 6,8%.

Теги: #кредиты #банки #китай
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