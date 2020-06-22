Экономика

15:41 22.06.2020

Uber предложил киевским перевозчикам отказаться от наличных расчетов в автобусах

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Uber предложил киевским перевозчикам отказаться от наличных расчетов в автобусах

Председатель по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский в ответ на требование со стороны Общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" закрыть Uber Shuttle предложил столичным и областным перевозчикам отказаться от наличных расчетов в автобусах.

"Вы требуете отложить запуск электронного билета. Мы предлагаем отказаться от наличных расчетов в автобусном транспорте. Это не только вопрос налоговой прозрачности, но и вопросы безопасности. Мы в Европе двадцать первого века. Мы не можем "передавать за проезд", - говорится в тексте письма Uber к главе ассоциации Игорю Моисеенко, направленного также в киевскую мэрию и Киевскую облгосадминистрацию

По мнению Соколянского, водители должны иметь возможность сосредоточиться на безопасном управлении автобусом, а не "считать деньги на ходу".

"Вы требуете запретить Uber Shuttle. Мы предлагаем ввести прозрачное регулирование для всех. Правила игры должны быть написаны не под вас и не под Uber Shuttle. Они должны ставить пассажира на первое место и давать пассажиру полный ассортимент опций мобильности", - подчеркнул он.

Председатель по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе также отметил, что понимает проблемы частных перевозчиков, наступившие вследствие введения карантина в связи с пандемией COVID-19, и предложил участникам ассоциации после обновления парка начать работу с платформой Uber Shuttle, в том числе в рамках их существующих маршрутов.

"Мы не можем допустить повторения броварского сценария. Убрав потоки наличности с автобусных перевозок, мы уберем и криминальные элементы, которые ими занимаются", - заявил Соколянский.

Ранее, новосозданный Общественный союз "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" обратился с пиьсмом к мэру Киева Виталию Кличко, в котором просит КМДА назначить отдельную компанию-оператора по сбору оплаты за проезд, разрешить покупку и установку валидаторов за счет КП "ГИОЦ", а также закрыть сервис Uber Shuttle.

Общественный союз "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" был создан 13 марта 2020 года, в него вошли такие компании, как ООО "Союз-Авто", ООО "Кийтранс-2005", ЧП "Универсал-Транс", ООО "Транс-Груп", ЧП "Парк", ООО "Радонь", ООО "Транс-сити", ЧП "Базальт", ООО "Д-М Киевтранс" и ООО "Политехавто-Б".

Теги: #киев #uber #перевозки
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