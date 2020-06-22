Экономика

10:54 22.06.2020

Украина готова к открытию рынка газа для домохозяйств, хотя ряд вопросов остается нерешенным – Копач

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Украина готова к открытию рынка газа для домохозяйств, хотя ряд вопросов остается нерешенным – Копач

Украина готова к либерализации рынка природного газа для бытовых потребителей, несмотря на ряд нерешенных в отрасли вопросов, считает директор Секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Януш Копач.

"Мы думаем, что Украина готова запустить эту реформу при сохранении существенного внимания к наименее защищенным категориям населения и продолжении соответствующих социальных программ", – отметил Копач в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Среди открытых в настоящее время аспектов, параллельное урегулирование которых еще предстоит Украине, директор Секретариата ЭС отметил оплату небалансов, установление надлежащих тарифов на распределение газа, укрепление независимости оператора газотранспортной системы.

Комментируя вопрос относительно того, усматривает ли Энергетическое сообщество какие-либо риски для запуска реформы, в том числе связанные с негативными последствиями COVID-19, Копач отметил, что любому процессу трансформации сопутствуют те или иные сложности, однако при их правильной идентификации и подходящих инструментах по минимизации и смягчению риски не создают серьезных причин или оправданий для того, чтобы не открывать рынок.

"Связанный с COVID-19 кризис, который вызвал беспрецедентные последствия для всех без исключения стран на этой планете, способствовал также обвалу цен на газ. Покупатели должны извлечь из этого выгоду. Если открытие розничного рынка может быть осуществлено, то сейчас для этого подходящий момент, поскольку цены на газ низкие и нет необходимости контролировать их", – указал директор Секретариата Энергосообщества.

Кроме того, он отметил, что Украине следует обеспечить амортизацию негативных для деятельности энергетических компаний последствий COVID-19, а не усугублять их переносом открытия рынка для домохозяйств.

Копач высказал мнение, что операторы газораспределительных сетей и регулятор, который принял необходимое вторичное законодательство, готовы к либерализации рынка.

"Мы верим, что население увидит преимущества открытия рынка, и надеемся, что конкуренция среди поставщиков создаст более привлекательные условия для домохозяйств. В то же время мы не ожидаем значительных изменений в структуре поставок на первых порах", – отметил он.

 
Теги: #газ #украина #энергообщество #копач
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