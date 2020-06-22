Герус обратится в АМКУ по поводу условий спецаукционов "Энергоатома", ограничивших число их участников НЗФ и ЗЗФ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обратится в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) относительно ограничения конкуренции при проведении аукционов по продаже электроэнергии НАЭК "Энергоатом" по двусторонним долгосрочным договорам, в результате чего в первом из них смогли принять участие только Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов.

"Это хороший пример того, как не нужно и нельзя проводить аукционы по продаже э/э, поскольку это имитация аукционов и имитация конкуренции... Со своей стороны готовлю обращение в Антимонопольный комитет, считает ли он такие "спецаукционы" – элементом конкурентного рынка", – написал Герус на своей странице в сети Facebook в субботу 20 июня.

По мнению народного депутата, к ограничению конкуренции привели "специфические условия" таких аукционов.

Он обратил внимание на то, что по условиям специальных аукционов "Энергоатома", введенным Министерством энергетики, участвовать в них могут только покупатели, в себестоимости продукции которых электроэнергия составляет не менее 30%, а продажа электроэнергии производиться лотами не менее 100 МВт, что, по его мнению, "очень много".

"Учитывая установленные ограничения, участие в аукционе могли принять только очень крупные предприятия, у которых очень высокая доля электроэнергии в себестоимости. Фактически это два предприятия: Никопольский ферросплавный завод и Запорожский ферросплавный завод (у обоих один акционер)", – написал Герус.

По информации, обнародованной главой комитета, в результате на аукционе разница между заявкой указанных предприятий на покупку электроэнергии и предложением "Энергоатома" на продажу составила 0,25 грн.

"На аукционе Запорожский ферросплавный завод и Никопольский ферросплавный завод заявились по цене 90 коп за кВт-ч. В то же время "Энергоатом" опустился только до 1,15 грн, цена РСВ – 1,25 грн – вполне логично, что аукцион не состоялся", – разъяснил глава комитета.

При этом он подчеркнул, что план Министерства энергетики по выходу из энергетического кризиса приводит к еще большему кризису "Энергоатома", указав на необходимости назначения постоянного министра энергетики, "который будет заботится об общественных и государственных интересах".

Как сообщалось, первый аукцион НАЭК "Энергоатом" по продаже электроэнергии по двусторонним долгосрочным контрактам, назначенный на 18 июня, не принес результатов.

В то же время пресс-служба НАЭК отметила, что в компании не считают это проблемой, указав, что первый день позволил протестировать действующий Порядок проведения аукционов по двусторонним долгосрочным договорам. При этом в пресс-службе уточнили, что НАЭК вместе с Министерством энергетики будет более плодотворно работать над эффективностью проведения аукционов.

"Энергоатом-Трейдинг" (ЭТ, обособленное подразделение НАЭК "Энергоатом") на аукцион по ДД 18 июня выставил на "Украинской энергетической бирже" 1 млн 397,1 тыс. МВт-ч э/э базовой нагрузки в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" (ОЭС) со стартовой ценой 1,5 тыс. грн/МВт-ч (без НДС). Количество лотов – 300 (пакеты по 100 лотов), период отпуска/отбора – с 21 июня 2020 года до 31 декабря 2020 года.

Это стало возможным после принятия правительством 20 мая изменений в механизм ПСО, согласно которым доля продаж атомной электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" была снижена с 85 до 80%, а освобожденные 5% разрешено продавать на рынке ДД.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" вице-президент НАЭК по развитию Герман Галущенко отметил, что продажа "Энергоатомом" 5% производимой им электроэнергии на рынке двусторонних договоров (ДД) позволит компании заработать до конца текущего года не более 2 млрд грн, что не решит его финансовые проблемы. "Энергоатом" настаивает на том, чтобы ему было разрешено продавать на рынке ДД 30% ресурса.