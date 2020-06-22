Экономика

09:56 22.06.2020

Johnson & Johnson снимет с продажи средства для осветления кожи

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Johnson & Johnson снимет с продажи средства для осветления кожи

 Американская компания Johnson & Johnson (SPB: JNJ) объявила о приостановке продажи средств для осветления темных пятен на коже, сообщает газета The New York Times.

Производитель объяснил решение тем, что, как показали дискуссии в последние несколько недель, названия и описания некоторых продуктов Neutrogena и Clean & Clear представляют светлый тон кожи как более выигрышный по сравнению с естественным. Выяснилось также, что некоторые покупатели использовали средства, чтобы сделать кожу в целом светлее.

Сообщается, что продуктов линейки Clean & Clear для осветления кожи не было в продаже в США, однако они были доступны в магазинах в Индии и на Ближнем Востоке.

На фоне движения против расизма, охватившего многие страны мира, компании стали менять свою политику. В частности, ранее стало известно, что корпорация Mars, которой принадлежит бренд Uncle Ben's, решила убрать с логотипа портрет афроамериканца. PepsiCo также планирует изменить логотип бренда Aunt Jemima с изображением афроамериканки.

Теги: #johnson_johnson
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