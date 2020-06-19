НБУ на тендере предоставил 637,5 млн грн пяти банкам под 6% на срок до 90 дней

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней в пятницу удовлетворил заявки пяти банков на 637,5 млн грн, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Ранее центробанк установил постоянную ставку для соответствующего рефинансирования на уровне учетной ставки НБУ (6%).

Как сообщалось, регулятор провел шесть тендеров по рефинансированию банков на 90 дней на общую сумму около 9,93 млрд грн, вместе с тем один из аукционов, запланированный на 5 июня, не состоялся.

Помимо того, центробанк провел два аукциона по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на которых в целом предоставил банкам 4,5 млрд грн.

Нацбанк сообщал, что будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, то есть следующий состоится 26 июня.