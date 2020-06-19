Экономика

19:58 19.06.2020

Минэнерго проведет внеплановый аудит деятельности шахты "Краснолиманская" – Буславец

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Минэнерго проведет внеплановый аудит деятельности шахты "Краснолиманская" – Буславец

Министерство энергетики приняло решение о проведении внепланового аудита деятельности ГП "Угольная компания "Краснолиманская", по результатам которого будет определена целесообразность пребывания на должности ее руководителя, сообщила пресс-служба Минэнерго в пятницу вечером.

В сообщении отмечается, что министерство обеспокоено кризисной ситуацией на ГП, в частности, в связи с задолженностью по зарплате и проблемными отношениями между госпредприятием и частной структурой ООО "Краснолиманское".

"Возникшая на шахте ситуация должна быть решена в кратчайшие сроки. Правительство уже приняло решение о приоритетном использовании отечественного угля тепловой генерацией. Кроме этого, госкомпания "Центрэнерго" составит график выплат госшахтам. Это будет способствовать погашению задолженностей, которые возникли из-за политики прежнего руководства генкомпании", – заявила врио министра энергетики Ольга Буславец, слова которой приводит пресс-служба.

Как сообщил на брифинге в пятницу глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, согласно графику погашения задолженности "Центрэнерго" перед угольными предприятиями, в июне на эти цели будет направлено 50 млн грн.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что будет инициировать возбуждение уголовного дела относительно задержек оплаты труда работников ГП "Краснолиманская".

По словам врио министра энергетики Ольги Буславец, она в ближайшее время встретится для решения вопроса и с руководителем ГП, и с руководителем ООО "Краснолиманское", указав, что именно на нем, а не на госпредприятии, ведется добыча угля.

Что касается ПАО "Центрэнерго", то Буславец указывала компании на нецелесообразность использования газа для производства электроэнергии при профиците отечественного угля.

ООО "Краснолиманское", расположенное на территории ГП "Краснолиманская", в декабре 2003 года заключило с угольной компанией "Краснолиманская" договор на оказание услуг производственного характера, который в июне-2014 был продлен до декабря 2032 года.

ООО "Конкорд Консалтинг", выступающие советником по приватизации "Угольная компания "Краснолиманская", в конце прошлого года призвало руководство Миниэкоэнерго сменить руководство госпредприятия, в частности, врио директора шахты Сергея Пидика, которое, по его мнению, блокирует процесс подготовки шахты к продаже.

Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа констатировал, что госшахта в последние два года работает не в интересах государства, а исключительно на частную компанию, связанную с бизнесменом Виталием Кропачевым, поскольку с марта 2018 года ГП "Краснолиманская" не добывает уголь, а все его шахтеры работают на частное ООО "Краснолиманское".

 

Теги: #аудит #краснолиманская
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