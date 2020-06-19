Трубный бизнес "Интерпайпа" показал убытки в I квартале – гендиректор

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" получила убыток в трубном сегменте, тогда как деятельность железнодорожного дивизиона компании была прибыльной.

"В первые 3 месяца 2020 года трубный дивизион компании продолжил негативную динамику на фоне падения спроса на трубы для добычи нефти и газа на украинском и американском рынках. В частности, государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" существенно уменьшила закупки OCTG-труб в связи с сокращением программы бурения в Украине. На рынке США продажи нефтегазовых труб упали из-за введенных пошлин, суммарный размер которых составляет 32%", - прокомментировал итоги работы компании в I квартале-2020 генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, несмотря на это, "Интерпайп" увеличил EBITDA на 26%, до $86 млн, главным образом, за счет положительных результатов ж/д дивизиона.

Топ-менеджер отметил, что воздействие пандемии COVID-19 на рынок ж/д продукции стран СНГ оказалось масштабнее, чем в компании ожидали ранее. Так, остановка машиностроительных заводов и снижение ВВП заморозили вагоностроительную отрасль и рынок вагоноремонтов. Более того, с 1 июня 2020 года Евразийская экономическая комиссия возобновила действие 34,22%-ной антидемпинговой пошлины на украинские цельнокатаные колеса, что приведет к сокращению доли компании на рынке и снижению продаж в объемах.

В трубном сегменте против украинских металлургов в ЕС и странах MENA были также введены новые торговые барьеры. Неблагоприятная рыночная конъюнктура как в трубном сегменте, так и в сегменте железнодорожной продукции негативно отразится на финансовых результатах компании во II квартале 2020 года, прогнозирует Храйбе.

В пресс-релизе уточняется, что выручка компании в январе-марте-2020 снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $251 млн, EBITDA вырос на 26%, до $86 млн, сумма капитальных инвестиций увеличилась на 22%, до $11 млн, чистый долг возрос до $88 млн с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA) в 0,32x.

В I квартале 2020 года бизнесы компании показали разнонаправленную динамику. Дивизион ж/д продукции сохранил позитивный тренд, тогда как производственные и финансовые результаты трубного сегмента продолжили падение, которое началось во II полугодии 2019 года.

Выручка компании снизилась в связи с низкими результатами трубного дивизиона: выручка от продажи труб упала на 40%, до $112 млн на фоне снижения объемов продаж всего сортамента трубной продукции. В то же время выручка дивизиона ж/д продукции увеличилась на 66%, до $128 млн за счет устойчивого спроса и роста цен в странах СНГ и ЕС.

В I квартале 2020 году EBITDA возросла на 26%, главным образом, за счет позитивных результатов ж/д дивизиона. EBITDA железнодорожного дивизиона увеличилась в 2,8 раза, составив рекордные $76 млн, а его доля в общем показателе EBITDA за I квартал достигла 89%. В то же время EBITDA трубного дивизиона продолжила сокращаться второй квартал подряд, составив "минус" $5 млн.

В I квартале 2020 году "Интерпайп" совершил частичное погашение еврооблигаций в сумме $98,5 млн. (по состоянию на 31 марта 2020 года задолженность по еврооблигациям составляет $210,7 млн.) и полностью выплатил остаток задолженности по кредитным линиям на пополнение оборотного капитала (Working Capital facilities) в размере $22,5 млн. В результате долг компании по состоянию на 31 марта 2020 года сократился на 35%, до $221 млн, тогда как чистый долг незначительно увеличился до $88 млн, а коэффициент чистого левереджа остался на уровне 0,32x.

Как сообщалось, "Интерпайп" в 2019 году увеличил EBITDA на 64% - до $259 млн, выручку - на 4%, до $1,122 млрд, капинвестиции возросли на 37% - до $60 млн. При этом остаток денежных средств на конец прошлого года возрос на 95% по сравнению с 2018 годом - до $256 млн. После завершения реструктуризации задолженности в октябре 2019 года и погашения долга в четвертом квартале-2019, компания сократила свой валовой долг до $338 млн и чистый долг до $82 млн.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.