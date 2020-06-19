Экономика

18:53 19.06.2020

Фермеры получат льготные условия приобретения с/х земли, обещают в Офисе президента

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Фермеры получат льготные условия приобретения с/х земли, обещают в Офисе президента

Украинские фермеры получат льготные условия приобретения сельскохозяйственной земли, обещают в Офисе президента Украины по случаю Дня фермера, который отныне отмечается в стране 19 июня.

"В частности, те, кто имеет хозяйство на землях государственной собственности, переданных им в постоянное пользование, смогут приобрести эту землю в беспроцентную рассрочку на 10 лет", - говорится в сообщении на странице ОП в Facebook в пятницу.

В Офисе президента отмечают, что органам местного самоуправления будут возвращены полномочия по управлению землями местных громад за пределами населенных пунктов, которых они были лишены с 1 января 2002 года.

"Земельная реформа будет предоставлять преимущества национальному малому и среднему агропроизводителю. Предусмотрено учреждение Фонда гарантирования кредитов малым фермерам и Фонда развития сельских территорий. Также будет создана национальная инфраструктура геопространственных данных, будут заполнены "белые пятна" в кадастре", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул по случаю Дня фермера, что без земельной реформы у Украины не будет шанса снова стать житницей Европы. "В этом году парламент принял, а я подписал ряд законов, которые упорядочивают оборот земли, делают его прозрачным, справедливым и эффективным. Развитие фермерства чрезвычайно важно для украинской экономики", - отметил он.

В рамках начатой реформы в 2020 году на поддержку украинских сельхозпроизводителей государство выделило 4 млрд грн, будет максимально упрощен путь средств от бюджета до небольшого фермера.

"Не нужно будет бегать по инстанциям, собирать справки, устранять ошибки в землеустроительной документации. Достаточно просто зарегистрироваться в системе Аграрного реестра, чтобы получить помощь по программам, определенным правительством", - отмечают в Офисе президента.

Теги: #земля #реформа #фермеры
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